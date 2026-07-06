밀양시의회, 최초 민주당 손문규 의장 선출…부의장 국힘 강창원 의원

여야 6대 6 동수, 무소속 표 승부처 작용한 듯

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회가 민주당 소속 손문규 의원을 제10대 전반기 의장으로 선출하며 개원 이래 처음으로 민주당이 의장직을 맡게 됐다.

밀양시의회는 6일 오전 제1차 본회의를 열어 손문규 의원(더불어민주당, 부북면·상동면·산외면·산내면·단장면)을 의장으로, 강창오 의원(국민의힘, 내이동·교동)을 부의장으로 선출했다고 밝혔다.

밀양시의회 손문규 의장(왼쪽), 강창오 부의장[사진=밀양시의회] 2026.07.06

손문규 의장은 이날 의장 선거에서 전체 시의원 13명 중 7표를 얻어 6표에 그친 국민의힘 박진수(하남읍·초동면·무안면·청도면) 의원을 제치고 당선됐다. 1차 투표에서 두 후보가 6표씩을 얻고 1표가 무효로 처리돼 2차 투표까지 가는 접전을 벌인 끝에 손 의장이 과반을 확보했다.

이번 결과는 시의회 의석 구도 변화와 맞물려 이른바 '파란'으로 받아들여지고 있다. 제10대 밀양시의회는 애초 국민의힘 7석, 더불어민주당 6석으로 구성됐으나 국민의힘 소속이던 허홍 의원이 최근 탈당계를 제출하면서 국민의힘과 민주당이 6대 6 동수를 이루고 무소속 1석이 캐스팅보트를 쥐게 된 상태였다. 허 의원이 의장 표결에서 손문규 후보에게 표를 던진 것으로 해석된다.

손문규 의장은 의장 선출 소감에서 "막중한 책임감으로 의장 직을 수행하겠다"며 "겸손한 자세로 국민의힘 소속 의원들과 협치의 바탕을 만들겠다"고 말했다.

밀양시의회는 같은 날 오후 본회의장에서 개원식을 열어 제10대 의회의 공식 출범을 알렸다. 개원식에는 역대 의장과 의정회 임원, 밀양시장과 부시장, 집행기관 간부 공무원, 당선 의원 가족과 친지 등이 참석했으며, 의원 선서와 개원사, 기념촬영 순으로 진행됐다.

손문규 의장은 개원사에서 "시민 신뢰를 기반으로 소통과 협력을 최우선 가치로 삼아 집행기관과 함께 지역 발전을 이끌겠다"면서 "시민 모두가 살기 좋은 도시, 미래 세대에게 희망을 줄 수 있는 밀양을 만들기 위해 역동적이고 내실 있는 의정 활동을 펼치겠다"고 말했다.

강창오 부의장은 "의장과 부의장이 선출되기까지 난항이 있었지만 앞으로는 당적을 떠나 밀양시 발전을 위해 힘을 모으자"고 당부했다.

시의회는 7일 오전 제2차 본회의를 열어 상임위원회와 특별위원회 위원을 선임하고 의회운영위원장, 총무위원장, 산업건설위원장 및 특별위원회 위원장을 선출할 예정이다. 상임위원장 선출을 마치면 본격적인 원 구성과 의정 활동에 들어간다.

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