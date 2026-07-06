제10대 원주시의회 의장단 선출...의장 문정환, 부의장 김지헌

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제10대 원주시의회가 전원 합의로 첫 의장단을 구성하며 화합과 협력을 바탕으로 새로운 출발을 알렸다.

강원 원주시의회는 6일 제266회 임시회 제1차 본회의를 열고 재적 의원 26명 전원 찬성으로 문정환 의원을 제10대 원주시의회 전반기 의장으로, 김지헌 의원을 부의장으로 각각 선출했다고 밝혔다.

제10대 원주시의회 충렬탑 참배.[사진=원주시의회] 2026.07.06 onemoregive@newspim.com

선출된 의장단은 앞으로 2년간 원주시의회를 대표하며 회의를 주재하고 의원 간 협력 증진을 통해 시민을 위한 책임 있는 의정활동을 이끌 예정이다.

문정환 의장은 당선 인사에서 "저를 믿고 의장이라는 중책을 맡겨주신 동료 의원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "37만 원주시민의 행복과 원주시의 미래를 위해 막중한 책임감을 가지고 의정활동에 임하겠다"고 밝혔다.

이어 "당면한 지역 현안을 슬기롭게 해결하고 원주시의 새로운 도약을 이루기 위해서는 의회가 하나로 화합하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

문 의장은 "시민 중심, 현장 중심의 의회를 만들어 집행기관에 대한 견제와 감시뿐만 아니라 협치를 통해 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다"고 했다.

김지헌 부의장은 "부의장은 권한을 행사하는 자리가 아니라 의장님을 든든히 보좌하고 동료 의원 한 분 한 분의 의정활동이 더욱 빛날 수 있도록 뒷받침하는 자리"라며 "이제는 경쟁보다 협력의 정치가 필요하다"고 강조했다.

또 "'우문현답, 우리의 문제는 현장에 답이 있다'는 신념으로 시민 곁을 지켜왔다"며 "앞으로도 현장에서 답을 찾는 자세는 변하지 않을 것"이라고 말했다.

김 부의장은 "의회의 품격은 한 사람의 리더십이 아니라 모든 의원이 존중받고 함께할 때 완성된다"며 "겸손하게 듣고 책임 있게 행동하는 '모두의 부의장'이 되겠다"고 강조했다.

제10대 원주시의회는 26명의 의원으로 구성됐다. 이번 임시회 기간 중 상임위원회 구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.

원주시의회는 시민과의 소통을 중시하며 민생 현안을 최우선으로 다루고 현장 중심의 의정활동 강화를 계획하고 있다.

onemoregive@newspim.com