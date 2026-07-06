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[핌in현장] 베이온, 청량 매력으로 가요계 데뷔…"예의 있는 청춘이 될 것"

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  • 김재중이 제작한 베이온이 6일 데뷔 쇼케이스를 열었다.
  • 베이온은 6인조 보이그룹으로 청춘을 핵심 콘셉트로 내세웠다.
  • 데뷔 EP에는 타이틀곡 무아를 포함해 5곡이 실렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 김재중이 제작한 3호 그룹 베이온이 가요계에 정식 데뷔했다.

베이온은 6일 서울 마포구에 위치한 NOL씨어터 동양생명홀에서 데뷔 EP '유스 투데이(Youth Today)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "이 순간을 정말 기대했는데 설레고 행복하다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 신인 보이그룹 VAYONN(베이온) 아양(왼쪽부터), 센, 마사토, 진위, 테루, 마노가 6일 오후 서울마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 데뷔 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.06 yeawon2@newspim.com

이들은 가수 김재중이 설립한 인코드엔터테인먼트에서 선보이는 6인조 보이그룹이다. 센, 마사토, 아양, 진위, 테루, 마노로 구성됐다. 타이틀곡 '무아(MUAH!)'는 여름의 작열하는 태양마저 사랑의 신호이자 청춘의 떨림으로 그려내며, 설렘 가득한 감정을 밝고 청량한 에너지로 풀어냈다.

이날 센은 "이렇게 인사를 드리게 돼 설레고 행복하다. 데뷔를 준비하면서 많은 분들의 응원과 도움을 받았는데, 그 기대에 보답할 수 있도록 노력하고 성장하는 그룹이 될 것"이라고 말했다.

마사토는 팀명 베이온에 대해 "목소리로 청춘을 축복하고 새로운 서사를 써 내려간다는 뜻을 담고 있다"라고 소개했다. 이어 "타이틀곡 '무아!'는 청량한 신스 사운드와 설렘을 자아내는 경쾌한 드럼이 인상적인 곡"이라고 설명했다.

마사토는 "이번 여름에 아주 시원하고 여러분 기억에 각인될 수 있는 활동을 할 것"이라며 포부를 드러냈다.

보이그룹의 경우 데뷔 때 '청춘'을 콘셉트로 주로 잡는다. 베이온 역시 청춘을 주제로 팀의 색깔을 보여줄 예정이다. 테루는 "그간의 청춘은 시간이 지나야 느낄 수 있는 청춘이라고 생각했다"고 운을 뗐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 신인 보이그룹 VAYONN(베이온)이 6일 오후 서울마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 데뷔 앨범 'Youth Today(유스 투데이)'를 선보이고 있다. 2026.07.06 yeawon2@newspim.com

이어 "저희는 지금 느낄 수 있는 청춘이라는 생각이다, 자연스럽게 나올 수 있는 표정이나 퍼포먼스에서 팬들이 청춘을 느낄 수 있을 것"이라며 자신감을 내비쳤다.

마사토는 "각자 나이가 다르다 보니 보여줄 수 있는 청춘에도, 청춘의 이해도에도 차이가 있을 수밖에 없다고 생각한다. 그래서 서로 이야기를 나누며 청춘의 이해도를 맞추려고 했다. 청춘의 정의를 통일시킨 것"이라고 말했다.

또 "다만 나이와 살아온 환경이 다르다 보니 막상 나오는 청춘의 색깔은 각자가 다 다를 수밖에 없더라. 청춘의 정의는 같지만 색깔은 다르다는 점. 이 부분이 베이온의 또 다른 강점이 아닐까 싶다"고 부연했다.

김재중은 가요계에서 한류의 중심을 이뤘던 동방신기로 활동했으며, 이후 솔로 활동으로 가수로서의 역량을 입증했다. 여러 노하우를 가진 만큼, 그는 베이온에게도 여러 팁을 전수했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 신인 보이그룹 VAYONN(베이온)이 6일 오후 서울마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 데뷔 앨범 'Youth Today(유스 투데이)'를 선보이고 있다. 2026.07.06 yeawon2@newspim.com

마노는 "청춘이라는 콘셉트가 정해진 뒤, '청춘'이라는 단어가 지닌 의미를 설명해 주셨다. 대표님도 한때 아이돌로 생활을 하셨는데, '예의'를 가장 중요시 여기셨다. 인사 잘하고 예의를 갖추고 있어야 인정받을 수 있다는 조언을 해주셨던 게 기억이 난다"고 답했다.

이어 "그 조언을 마음에 새기고 예의 있는 청춘에 초점을 맞추고 준비를 했다"고 덧붙였다.

베이온은 데뷔 앨범을 통해 우리 모두의 삶 속에 존재하는 청춘을 날씨에 빗대어 표현했다. 그렇기에 이들이 가장 초점을 맞추고 있는 부분 역시 '청춘'이다.

이들은 "릴 보면 청춘이 떠오르게 하는 게 가장 큰 목표이자 각오"라며 "데뷔는 단 한 번밖에 경험할 수 없는 것이지 않냐. 앞으로 계속 노력하며 큰 아티스트가 되도록 하겠다"고 밝혔다.

이날 오후 6시에 발매되는 베이온의 데뷔 EP '유스 투데이'에는 타이틀곡 '무아!'를 비롯해 '슈퍼 럭키 송(Super Lucky Song)', '갓 잇(Got It)', '와타 데이(Watta Day)', '웨어 마이 유스 리브스Where My Youth Lives)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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