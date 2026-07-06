우상호 강원도지사, 첫 타운홀미팅...도민과 도정 방향 공유

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원도지사는 6일 춘천 강원창작개발센터 오디토리움에서 도민과의 첫 소통행사인 '타운홀미팅-도민과의 대화'를 진행했다고 밝혔다.

이날 행사는 강원도민일보사와 강원연구원이 주최해 도민 180여 명이 참석해 지역 현안과 민원을 듣고 민선9기 도정 정책 방향을 나누는 자리로 마련됐다.

우상호 강원도지사 타운홀미팅.[사진=강원특별자치도] 2026.07.06 onemoregive@newspim.com

민선9기 출범 이후 처음으로 갖는 도민과의 만남에서 우상호 지사는 먼저 도정운영 비전을 발표했다. 우 지사는 선거운동과 취임사를 통해 공개한 5개의 특별한 비전을 통해 '강원을 특별하게, 도민을 행복하게' 하는 철학을 전달했다.

또 경제산업, 일자리, 평화·접경지역, 관광, 문화·복지·체육, 지방자치, 농산어업 등 6개 분야에 걸쳐 도민의 다양한 질문에 직접 답변하며 민생에 대한 애로사항을 경청했다.

우상호 도지사는 "도민과의 약속은 오직 도민의 더 나은 삶"이라며 "모든 예산이나 정책이 도민에게 어떤 도움이 되는지를 항상 묻겠다"고 밝혔다.

또 "오늘의 첫 도민과의 만남은 시작일 뿐 앞으로 도민의 목소리가 들리는 모든 곳에 가서 듣고 응답할 것"이라고 강조했다.

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