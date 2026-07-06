우상호 강원도지사, 첫 타운홀미팅...도민과 도정 방향 공유

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 6일 춘천에서 첫 타운홀미팅을 개최했다
- 행사에서 도민 180여 명과 민선9기 도정 비전과 정책 방향을 공유했다
- 우 지사는 도민 삶 개선을 약속하며 현장 소통을 지속하겠다고 밝혔다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원도지사는 6일 춘천 강원창작개발센터 오디토리움에서 도민과의 첫 소통행사인 '타운홀미팅-도민과의 대화'를 진행했다고 밝혔다.
이날 행사는 강원도민일보사와 강원연구원이 주최해 도민 180여 명이 참석해 지역 현안과 민원을 듣고 민선9기 도정 정책 방향을 나누는 자리로 마련됐다.
민선9기 출범 이후 처음으로 갖는 도민과의 만남에서 우상호 지사는 먼저 도정운영 비전을 발표했다. 우 지사는 선거운동과 취임사를 통해 공개한 5개의 특별한 비전을 통해 '강원을 특별하게, 도민을 행복하게' 하는 철학을 전달했다.
또 경제산업, 일자리, 평화·접경지역, 관광, 문화·복지·체육, 지방자치, 농산어업 등 6개 분야에 걸쳐 도민의 다양한 질문에 직접 답변하며 민생에 대한 애로사항을 경청했다.
우상호 도지사는 "도민과의 약속은 오직 도민의 더 나은 삶"이라며 "모든 예산이나 정책이 도민에게 어떤 도움이 되는지를 항상 묻겠다"고 밝혔다.
또 "오늘의 첫 도민과의 만남은 시작일 뿐 앞으로 도민의 목소리가 들리는 모든 곳에 가서 듣고 응답할 것"이라고 강조했다.
onemoregive@newspim.com