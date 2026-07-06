고양시, 신규 특례사무 공유 및 이양 준비 돌입

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 내년 6일 특례시지원 특별법 시행 앞두고 신규 특례사무 이양 준비 토론회를 열었다.
- 토론회에서 19개 신규 특례사무 내용과 기대 효과를 공유하고 행정 공백과 주민 불편 최소화 방안을 논의했다.
- 고양특례시는 법 시행 전까지 자치법규·인력·예산 정비에 행정력을 집중해 새 권한을 바탕으로 도시 경쟁력과 발전을 추진할 계획이다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 내년 6월 '특례시 지원에 관한 특별법' 시행을 앞두고 '신규 특례사무 공유 및 이양 준비 토론회'를 개최했다고 6일 밝혔다.
이번 토론회는 박원석 제1부시장을 비롯해 신규 특례사무 소관부서 부서장, 팀장, 담당자 등 60여명이 참석했으며 소관부서별 신규 특례사무 내용 및 기대 효과 등을 공유했다.
또 법 시행 전까지 행정 공백이나 주민 불편이 발생하지 않도록 신규 특례사무의 원활한 이양준비 방안에 대해 의견을 나눴다.
특히 신규 특례사무 19개 등 새롭게 확보되는 권한을 통한 행정 서비스 강화 도시 경쟁력 제고 방안에 대해 논의했다.
고양시는 이번 토론회를 시작으로 법 시행 전까지 준비 기간을 활용해 신규 특례사무와 관련된 조례·규칙 등 자치 법규 정비와 필요한 인력 그리고 예산 확보 방안 마련 등 제도 정비에 모든 행정력을 집중할 계획이다.
특례시 지원에 관한 특별법은 공포 후 1년이 경과한 2027년 6월 3일부터 본격 시행된다.
민경선 고양특례시장은 "특별법 제정에 따른 후속 절차를 차질 없이 진행해 신규 특례사무가 원활히 이양되도록 철저히 준비해 달라며 신규 특례사무 19개 등 새롭게 확보되는 권한을 바탕으로 한 공약 사항 이행 등 고양의 발전을 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com