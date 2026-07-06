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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시청소년수련관은 지역 청소년들에게 안성의 아름다운 문화와 예술을 체험하고 또래 친구들과 교류할 수 있는 '2026 안성맞춤 청소년캠프' 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

안성시청소년수련관은 지역 청소년들이 공동체 의식을 기르고 애향심을 높일 수 있도록 캠프 프로그램을 운영한다.

안성시청소년수련관, '2026 안성맞춤 청소년캠프' 참가자 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

이번 캠프는 오는 25일부터 26일까지 1박 2일 동안 안성맞춤랜드 일원에서 열리며 안성이 가진 대표적인 문화·관광 자원을 직접 보고 느끼는 체험 중심의 프로그램으로 운영될 예정이다.

모집 대상은 안성시에 살고 있는 12세부터 19세까지의 청소년 총 36명이며 일반 청소년 18명과 함께 저소득 가구 및 이주배경 청소년 18명(기관·학교 추천)을 균형 있게 모집한다.

참가비는 전액 무료로 모집 기간은 16일까지다. 특히 캠프 첫날에는 참가 청소년들이 어색함을 깨고 친해질 수 있는 오리엔테이션과 팀별 활동이 진행된다.

이어 안성의 자랑인 ▲안성 남사당패 공연 관람▲박두진문학관 관람 및 백일장▲안성맞춤랜드 천문과학관 관람▲전통 공방 체험 등이 순차적으로 이어진다.

조인호 안성시청소년수련관장은 "이번 캠프가 우리 청소년들에게 학업 스트레스에서 벗어나 자연 속에서 호연지기를 기르는 힐링의 시간이 되길 바란다"며 "다양한 또래 친구들과 소통하며 한층 더 성숙해질 안성 청소년들의 도전을 응원한다"고 전했다.

수련관은 서로 다른 배경을 가진 청소년들이 1박 2일간 함께 생활하고 협력하는 과정을 통해 다양성을 존중하는 태도를 배우고 지역사회를 더 깊이 이해하는 뜻깊은 시간이 될 것으로 보고 있다.

lsg0025@newspim.com