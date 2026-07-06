손배찬 파주시장, 민선9기 첫 현장 방문으로 학교 찾아

AI 핵심 요약beta
- 손배찬 파주시장이 6일 산내초를 찾아 교육환경 개선 방안을 논의했다.
- 현장점검에서 과대학교와 문화·체육 공간 부족 등 주요 현안을 점검했다.
- 교육공동체 의견을 청취하며 시설 확충과 안전한 학습환경 조성을 위해 파주교육지원청과 협력하기로 했다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 손배찬 경기 파주시장이 취임 후 첫 현장 일정으로 전선아 파주교육지원청장과 산내초등학교를 방문해 교육 환경 개선 방안을 논의했다
6일 시에 따르면 산내초에서 진행된 현장 방문에는 손 시장과 진 교육장을 비롯해 학교 관계자들이 참석해 학교 운영 현황과 주요 현안을 점검했다.
이날 참석자들은 학생 수 증가에 따른 과대학교 문제와 문화·체육 활동 공간 부족 등 교육환경 개선 과제를 중심으로 의견을 나눴다.
특히 학생 수 증가에 따른 교육시설 부족 문제와 문화·체육활동 공간 확충 필요성에 대해 교육공동체의 목소리를 깊이 있게 청취했으며, 학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 관계 기관의 협력 방안을 함께 논의했다.
손배찬 시장은 "학생들이 더 나은 교육 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 교육 현장의 의견을 지속적으로 청취하고 파주교육지원청과 협력해 실질적인 교육환경 개선 방안을 마련하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com