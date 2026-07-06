안민석 교육감 "1호 정책 '폰 프리 스쿨'...배움과 관계 되찾는 교육 대전환"

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도교육청 '폰 프리 스쿨' 설명회 개최...일과 중 휴대전화 사용 차단

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 제6대 주민직선 경기도교육감의 1호 정책인 '폰 프리 스쿨(Phone-Free School)'의 안정적인 추진을 위해 안양아트센터에서 정책 설명회를 개최했다고 6일 밝혔다.

안민석 교육감 제1호 정책 폰 프리 스쿨 배움과 관계 성장을 되찾는 교육대전환의 출발점. [사진=경기도교육청]

도교육청에 따르면 '폰 프리 스쿨'은 학교 일과 시간에 교육활동과 관련 없는 스마트폰 등 휴대전화 사용을 줄이는 대신 독서·예술·체육 중심의 'RAS 교육'을 통해 배움과 관계 형성 학생의 성장을 유도하는 학교문화 조성 정책이다.

이번 설명회는 정책의 교육적 취지와 추진 방향을 공유하고 학교 구성원과의 공감대를 바탕으로 실행 기반을 다지기 위해 마련됐다. 행사에는 안민석 경기도교육감을 비롯해 도내 25개 교육지원청 교육장, 안양·과천 관내 학교장, 학부모 등 250여 명이 참석했다.

행사는 내빈 소개 및 인사 말씀, 강연, 질의응답 순으로 진행됐다. 특히 경기도교육감직인수위원회 이건 부위원장이 강연자로 나서 정책의 구체적인 취지를 설명하고 학교 현장 적용 방안에 대해 참석자들과 의견을 나눴다.

안민석 교육감 제1호 정책 폰 프리 스쿨 배움과 관계 성장을 되찾는 교육대전환의 출발점. [사진=경기도교육청]

도교육청은 이번 설명회에서 수렴한 현장의 목소리를 향후 정책 추진 과정에 적극적으로 반영할 방침이다. 또한 학생 자치와 교육활동을 중심으로 각 학교별 여건에 맞춘 자율적인 실천 모델을 마련해 나갈 계획이다.

안민석 교육감은 "'폰 프리 스쿨'은 스마트폰을 내려놓고 아이들의 배움과 관계, 성장을 되찾는 경기교육 대전환의 출발점"이라며 "학생들의 건강한 성장을 위해 학교와 가정, 지역사회의 긴밀한 협력이 필요하다"고 당부했다.

이어 "'폰 프리 스쿨'은 반드시 독서, 예술, 체육 활동을 아우르는 'RAS 교육'으로 이어져야 한다"며 "학생들이 다채로운 문·예·체 활동에 더욱 몰입할 수 있도록 경기도교육청이 앞장서겠다"고 강조했다.

안민석 교육감 제1호 정책 폰 프리 스쿨 배움과 관계 성장을 되찾는 교육대전환의 출발점. [사진=경기도교육청]

1141world@newspim.com