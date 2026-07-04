[2026WC] 이집트, 자책골 딛고 승부차기로 호주 4-2로 제압

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이집트가 승부차기에서 호주를 꺾으며 사상 첫 월드컵 토너먼트에서 승리했다.

이집트는 4일(한국시간) 미국 텍사스 댈러스 스타디움에서 열린 호주와 2026 북중미월드컵 32강전 연장전까지 1-1 승부를 가리지 못해 열린 승부차기에서 4-2로 승리했다.

[미국 텍사스 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=이집트 축구대표팀 무하메드 살라가 4일(한국시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 호주와 2026 북중미 월드컵 32강전에서 승부차기 끝에 4-2로 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.07.04 willowdy@newspim.com

사상 첫 월드컵 토너먼트 승리를 거둔 이집트는 16강 진출을 확정했다. 1934 이탈리아 대회 첫 경기 패배, 1990 이탈리아, 2018 러시아 대회에서는 조별리그 탈락의 아픔을 겪은 후 첫 승리다.

반면 호주는 토너먼트에서 또 고개를 숙여야 했다. 2006 독일, 2022 카타르 대회 모두 16강에서 탈락했던 호주는 이번에도 첫 토너먼트 고비를 넘지 못했다. 게다가 호주의 탈락으로 아시아축구연맹(AFC) 소속 9개 팀 모두가 탈락하는 수모를 겪었다. 한국을 포함한 7개 팀이 조별리그에서 일본과 호주도 각각 브라질과 이집트에 무너졌다.

이날 이집트가 58%로 많은 볼 점유율을 가져갔다. 전반부터 공세를 펼친 덕에 이집트는 전반 13분 만에 선제골을 터트렸다. 카림 하페즈가 페널티 지역 밖 오른쪽에서 크로스를 올렸고, 이맘 아슈르가 헤더로 골을 만들었다.

[미국 텍사스 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 이집트 축구대표팀이 4일(한국시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 호주와 2026 북중미 월드컵 32강전에서 승부차기 승부에서 4-2로 승리 후 세리머니를 펼치고 있다. 2026.07.04 willowdy@newspim.com

호주는 이날 슈팅 16개로 이집트(14개)보다 많은 시도를 했지만, 유효슈팅은 단 1개에 그쳤다. 하지만 후반 10분 호주의 왼쪽 프리킥 상황에서 공중볼 경합이 펼쳐졌고, 이집트 수비스 모하메드 하니의 머리를 맞은 공이 골문 안으로 들어갔다.

하니의 이번 대회 두 번째 자책골이다. 하니는 앞선 벨기에와 G조 조별리그 경기에서 자책골을 기록해 1-1 무승부로 마무리했다.

연장까지 승부가 이어졌지만, 추가득점이 나오지 않으면서 승부차기로 승패를 갈랐다. 호주는 1번 키커 해리 수타, 4번 키커 루카스 해링턴이 실축했지만, 이집트는 마흐무드 사베르, 라미 라비아, 무하메드 살라, 호삼 마지드까지 모든 키커가 성공하면서 승리를 확정했다.

willowdy@newspim.com