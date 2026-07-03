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전재수 부산시장 "일자리·창업 이어지는 선순환 벤처생태계 만들겠다"

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  • 부산시와 금융위가 3일 부산서 간담회 열고 2030년까지 2조원 벤처펀드 조성 논의했다.
  • 부산 미래성장 벤처펀드 운용성과와 국민성장펀드 연계 투자확대 방안, 미래산업·스타트업 애로사항이 공유됐다.
  • 부산시는 해양·AI 융합 신산업과 전략산업 중심 벤처생태계 강화, 민관협력 모펀드로 지역 모험자본 공급 확대 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산 첨단산업 벤처생태계 활성화 간담회
국민성장 펀드 연계 벤처투자 활성화 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 금융위원회와 함께 첨단산업 기반 지역 벤처생태계 활성화를 추진하며 2030년까지 2조원 규모 벤처펀드 조성 계획을 내놨다.

시는 전재수 시장이 3일 오전 부산유라시아플랫폼에서 열린 금융위원회 주관 '부산 첨단산업 벤처생태계 활성화 간담회'에 참석해 지역 기업과 투자사의 의견을 듣고 국민성장펀드와 연계한 벤처투자 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

3일 오전 9시 10분 부산유라시아플랫폼에서 열린 금융위원회 주관 부산 첨단산업 벤처생태계 활성화 간담회[사진=부산시] 2026.07.03

이날 간담회에는 전재수 시장, 이억원 금융위원장, 박상진 산업은행 회장, 김성주 부산은행장과 지역 투자사, 유망기업 대표 등 30여 명이 자리했다.

시가 조성한 '부산 미래성장 벤처펀드'의 자펀드 운용사인 BNK벤처투자와 시리즈벤처스가 지역펀드 운용 성과를 소개하고 국민성장펀드와 연계한 지역 투자 확대 방안을 발표했다.

대한항공 항공우주사업본부는 우주항공, 첨단제조 등 미래산업 육성을 위한 지역 산업생태계 강화 방안을 제안했다. 스마트 신발 제조 플랫폼 '신플'을 운영하는 크리스틴컴퍼니는 창업 이후 성장 과정과 투자유치 과정에서 겪은 애로사항을 공유하고 참석자들과 질의응답을 이어갔다.

시는 이번 논의를 계기로 지역 벤처생태계 경쟁력 강화와 해양 등 전략산업 중심 성장기반 확충에 속도를 낼 방침이다. 이미 조성한 1조5000억 원 규모 벤처펀드를 기반으로 2030년까지 2조원 규모 벤처펀드를 단계적으로 마련해 지역 유망기업에 대한 모험자본 공급을 강화한다는 계획이다.

모태펀드 중심 재원 확보를 넘어 민간자본이 참여하는 민관협력 벤처 모펀드도 추진해 수도권에 집중된 벤처투자를 지역으로 분산시키겠다는 구상이다.

해양·항만·물류 산업과 인공지능(AI) 기술을 융합한 미래산업 경쟁력 제고도 방향으로 제시됐다. 시는 해양 특화 AI 전환(AX) 창업기업을 집중적으로 키워 '부산형 신산업' 생태계를 구축할 계획이다.

간담회 이후 전재수 시장은 중구 부산 서민금융 복합지원센터 개소식에 참석해 개소를 함께했다.

전 시장은 "민선 9기 시정 출발점에 지역 현장의 목소리를 듣기 위해 부산을 찾은 금융위에 감사한다"며 "부산에서 창업과 성장, 투자까지 이어지는 기업 환경을 만드는 것이 '다시 뛰는 부산'의 출발점"이라고 말했다.

이어 "중앙부처와 금융권과의 협력을 강화해 지역기업 도약을 지원하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com

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