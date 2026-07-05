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노동부·안전보건공단, 산업안전보건의 달 맞아 전국 행사 개최

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  • 고용노동부와 산안공단이 5일 산업안전보건의달 기념행사를 발표했다
  • 6일 일산 킨텍스에서 기념식과 AI안전보건박람회 등 다양한 행사가 열린다
  • 산재예방 유공자 17명에 정부포상이 수여되며 최신 AI안전기술도 전시된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 한국산업안전보건공단은 산업안전보건의 달(7월)을 맞아 전국적으로 다양한 행사를 연다고 5일 밝혔다.

대국민 공모를 통해 선정한 올해 산업안전보건의 달 슬로건은 '내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게' 이다.

노동부와 안전보건공단은 오는 6일 경기 일산 킨텍스 기념식을 시작으로 닷새간 인공지능(AI) 안전보건박람회, 안전보건 세미나 및 안전활동 우수사례 발표대회 등 다양한 행사를 이어갈 예정이다.

기념식에는 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국회의원들과 산업재해 예방 유공자, 노사단체 관계자, 안전보건 관련 학회 및 민간재해예방기관 관계자 등 300여명이 참석한다.

산업재해 예방에 기여한 유공자 17명은 오는 6일 기념식에서 훈·포장 및 대통령·국무총리 표창 등 정부포상을 받는다.

영예의 철탑산업훈장은 22년간 제약산업 현장에서 일하면서 끼임사고 예방을 위한 자동 센서와 인터록 등 자동제어 프로그램을 현장에 도입한 강보성 동아제약 천안공장 생산본부장이 받는다.

김광일 한국노총 본부장은 31년 넘게 노사와 함께 현장 안전과 산재예방 정책 수립에 기여하면서 1500여개 중소사업장에 대한 안전진단을 통해 공정별 위험요인 개선과 위험 격차 해소에 기여한 점을 인정받아 석탑산업훈장을 받는다.

AI 안전보건박람회는 오는 6일부터 9일까지 킨텍스 제2전시장에서 열린다. 300개 업체가 참여하는 이번 박람회에는 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 시스템, 스마트 안전검지기 등 최신 AI·스마트 안전기술을 선보인다.

떨어짐·끼임·부딪힘 등 3대 위험 유형 재해예방을 위한 보호구 전시와 체험 등을 통해 미래의 안전기술을 미리 만나볼 수 있는 기회도 마련됐다.

이달 둘째 주부터는 전국 산업현장에서 이동노동자와 50인 미만 작은 사업장, 축사·태양광 설치·철거공사, 물류종사자 폭염대비 재해예방 활동을 주제로 지역단위 행사도 예정됐다. 자세한 내용은 산업안전보건의 달 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김영훈 노동부 장관은 "생명이 존중받는 안전한 잍터를 만들기 위해 안전 앞에는 어떠한 타협도 없다는 일념으로 국민의 목숨을 지키는 정부의 역할을 다하겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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