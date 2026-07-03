농심이 만드는 '더 맛있는 결혼식'…서울시 예식 지원 나선다

6일부터 예비부부 사연 공모…촬영·포토부스·농심 제품 답례품 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 서울시와 손잡고 예비부부의 결혼식 비용 부담을 낮추고 특별한 예식 경험을 제공하는 지원 사업에 나선다.

농심은 지난 2일 서울시청에서 서울시 여성가족실과 '더 아름다운 결혼식' 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 더 아름다운 결혼식은 서울시가 공공시설 등을 예식장으로 제공하는 사업으로, 식품업계 기업이 협력에 참여하는 것은 농심이 처음이다.

농심이 지난 2일 서울시청에서 서울시 여성가족실과 '더 아름다운 결혼식' 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 사진 왼쪽부터 마채숙 서울시 여성가족실장, 김보규 농심 경영관리부문장. [사진=농심 제공]

이번 캠페인은 결혼을 앞둔 예비부부의 새로운 출발을 응원하고, 고비용 결혼문화와 저출산 등 사회문제 해결에 동참하기 위해 마련됐다. 고객의 일상에 즐거움과 행복을 더하겠다는 농심의 기업 슬로건 '인생을 맛있게'의 가치를 결혼식 지원 사업에 접목했다는 설명이다.

농심은 사연 공모를 통해 선정된 예비부부에게 스튜디오·드레스·메이크업 등 이른바 '스드메' 지원금을 제공한다. 예식 당일에는 결혼식 촬영을 지원하고 농심 제품으로 구성한 답례품과 포토부스 등을 마련해 신랑·신부와 하객이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 운영할 예정이다.

예비부부의 이름으로 나눔을 실천하는 기부 프로그램도 진행한다. 결혼식 당일 하객들이 작성한 축하 메시지 수에 비례해 서울시 복지시설에 농심 라면을 기부하는 방식이다. 결혼식의 의미를 개인적인 축하에서 지역사회 나눔으로 확장한다는 취지다.

서울시는 이번 협력을 통해 더 아름다운 결혼식 이용자에게 실질적인 혜택을 제공하고 공공과 민간이 함께 건강한 결혼문화를 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

지원 대상자 모집은 오는 6일부터 약 한 달간 서울시 더 아름다운 결혼식 홈페이지에서 진행된다. 농심 관계자는 "예비부부의 새로운 출발에 실질적인 도움을 제공하고 뜻깊은 나눔도 함께하기 위해 캠페인을 기획했다"며 "사회적 문제 해결에 동참한다는 취지에 맞춰 진정성 있게 운영하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com