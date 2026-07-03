[인사] 대전시교육청

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 7일 6일자 5급 이상 인사를 단행했다
- 행정 3급·4급에서 국장·관장 등 다수 전보·승진했다
- 교육행정 5급에서도 공보관·행정실장 등 대폭 전보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전시교육청 7월 6일자 5급 이상 인사
◇ 행정 3급 전보
▲ 행정국장 최현주
◇ 행정 3급 승진
▲ 기획국장 오찬영 ▲ 대전평생학습관장 윤석오 ▲ 대전학생교육문화원장 노애수
◇ 행정 4급 전보
▲ 공보관 최영재 ▲ 혁신정책과장 조정미 ▲ 교육복지안전과장 이미혜 ▲ 총무과장 김혜진 ▲ 행정과장 김은경 ▲ 재정과장 김현임 ▲ 대전교육정보원 총무부장 정현숙 ▲ 대전교육정보원 행정정보부장 윤은경 ▲ 한밭교육박물관장 고영규 ▲ 동부교육지원청 행정지원국장 김진숙 ▲ 서부교육지원청 행정지원국장 차은서
◇ 행정 4급 승진
▲ 감사관 청렴감사총괄관 윤은주 ▲ 총무과 비서실장 이은영 ▲ 시설과 모경희 ▲ 대전교육과학연구원 총무부장 이미영 ▲ 대전교육연수원 행정연수부장 송규혜 ▲ 대전학생교육문화원 총무부장 전수안
◇ 교육행정 5급 전보
▲ 공보관 김래홍 ▲ 감사관 정재연 ▲ 기획예산과 김도완 ▲ 기획예산과 정혜란 ▲ 기획예산과 남승한 ▲ 혁신정책과 박은경 ▲ 교육복지안전과 서희주 ▲ 초등교육과 주정현 ▲ 체육예술건강과 류진선 ▲ 미래생활교육과 이춘희 ▲ 총무과 김호윤 ▲ 총무과 김영철 ▲ 총무과 정진성 ▲ 행정과 백은주 ▲ 재정과 김정민 ▲ 재정과 정세연 ▲ 대전학생교육문화원 박경숙 ▲ 대전진로융합교육원 총무부장 송정애 ▲ 대덕고 행정실장 은금진 ▲ 대전노은고 행정실장 이정은 ▲ 대전도시과학고 행정실장 유병순 ▲ 대전체육고 행정실장 박소영 ▲ 동대전고 행정실장 황우재 ▲ 동부교육지원청 평생교육체육과장 김재현 ▲ 동부교육지원청 학교지원센터장 서준호
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