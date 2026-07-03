안성시청소년수련관, '청소년 D콘텐츠 제작소' 참가자 모집

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시청소년수련관(이하 수련관)은 디지털 환경에 익숙한 지역 청소년들을 위해 디지털 콘텐츠를 직접 기획하고 상품화까지 경험할 수 있는 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

수련관은 지역 내 청소년들이 디지털 기술을 활용해 다양한 콘텐츠를 주체적으로 만들어보는 '청소년 D콘텐츠 제작소'의 참가자를 모집한다.

'청소년 D콘텐츠 제작소' 참가자 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

특히 이번 프로그램은 청소년들이 단순히 만들어진 콘텐츠를 소비하는 것에서 벗어나 자신만의 이모티콘이나 굿즈 등 디지털 기반 콘텐츠를 직접 기획하고 제작하는 참여형 활동으로 운영된다.

주요 교육은 디지털 드로잉, 캐릭터 디자인, 편집 등 실제 현장에서 쓰이는 제작 실습을 중심으로 꾸려졌다.

참가자들은 정기적인 활동을 통해 머릿속 아이디어를 구체적인 작품으로 발전시키고 디지털 도구를 활용해 개성 넘치는 실물 굿즈를 직접 제작할 예정이다.

신청은 오는 14일까지며 안성시에 거주하거나 관내 학교에 다니고 있는 청소년이라면 누구나 신청할 수 있다.

lsg0025@newspim.com