평택시국제교류재단, 'AI 영어 스마트 오피스' 운영…직장인 맞춤형 교육

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시국제교류재단은 인공지능(AI) 기술과 영어를 접목해 직장인들의 실무 역량과 글로벌 소통 능력을 키우는 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

평택시국제교류재단은 이달 2일부터 8월 27일까지 평택영어교육센터에서 평택시민을 대상으로 한 무료 교육 프로그램 'AI 영어 스마트 오피스' 1·2기를 운영한다.

평택시국제교류재단 'AI 영어 스마트 오피스' 프로그램 안내 홍보물[사진=평택시]

이번 프로그램은 원어민 강사의 영어 강의를 통해 어학 능력을 기르는 동시에 실생활과 업무에 바로 유용한 AI 도구 활용법을 직접 실습하는 융합형 교육으로 진행된다.

주요 교육은 ▲AI 영어 비서 세팅하기 ▲AI와 함께하는 스마트 워크 ▲AI와 완성하는 프레젠테이션 ▲AI 활용 실전 커뮤니케이션 등 총 4개 과정으로 구성됐다.

특히 재단은 직장인들의 참여 편의를 고려해 수업은 매주 목요일 저녁 7시부터 8시 50분까지 2차시 블록타임 방식으로 진행한다.

첫 수업에 참여한 수강생들은 "체계적인 강의 자료를 바탕으로 AI라는 트렌디한 주제를 원어민과 영어로 소통하며 배울 수 있어 매우 참신하고 유익했다"고 높은 만족감을 드러냈다.

재단은 1기 과정이 모두 마감됨에 따라 8월 2기 과정은 오는 8월 6일부터 27일까지 1기와 동일한 4개 과정을 운영할 예정이다.

정종필 평택시국제교류재단 대표이사는 "우리 재단은 인공지능 시대를 선도하는 혁신적인 영어교육 프로그램을 통해 평택시민들의 미래 경쟁력을 강화하는 데 앞장서고 있다"며 "앞으로도 시민들에게 실질적인 도움이 되는 AI 활용 실용 영어교육 프로그램을 지속적으로 확대 발굴해 나가겠다"고 전했다.

krg0404@newspim.com