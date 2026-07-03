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[2026WC] '완벽한 공·수 밸런스' 스위스, 알제리 2-1로 꺾고 16강 합류

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  • 스위스가 3일 알제리를 2대0으로 꺾어 16강에 올랐다
  • 스위스는 이번 대회 3연승과 첫 무실점으로 공수 안정감을 과시했다
  • 알제리는 32강에서 탈락했고 스위스는 8일 콜롬비아-가나 승자와 맞붙는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 스위스가 안정적인 공수 밸런스를 앞세워 알제리를 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강 진출에 성공했다.

스위스는 3일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 BC플레이스에서 열린 대회 32강전에서 알제리를 2-0으로 제압했다.

[밴쿠버 로이터=뉴스핌] 스위스의 은도이(오른쪽)가 3일 열린 알제리와의 월드컵 32강에서 추가골을 넣고 자카와 껴안고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

이번 승리로 스위스는 조별리그를 포함해 3연승을 달렸다. 조별리그 첫 경기에서 카타르와 1-1로 비긴 뒤 보스니아 헤르체고비나를 4-1, 개최국 캐나다를 2-1로 꺾으며 B조 1위로 토너먼트에 오른 스위스는 알제리까지 제압하며 상승세를 이어갔다. 연승 기간 동안 8골을 몰아친 공격력에 이번 대회 첫 무실점 경기까지 더하며 공수 모두 안정감을 과시했다.

반면 2014 브라질 월드컵 이후 12년 만에 본선 무대를 밟은 알제리는 J조 3위로 32강행 막차를 탔지만, 스위스의 벽을 넘지 못하며 대회를 마감했다.

경기 초반은 알제리가 적극적으로 전방 압박에 나서며 분위기를 주도했다. 하지만 선제골은 스위스가 가져갔다.

전반 10분 요한 만잠비(프라이부르크)가 왼쪽 측면에서 수비수 두 명을 제친 뒤 낮은 크로스를 연결했고, 문전으로 쇄도한 브릴 엠볼로(렌)가 방향만 바꾸는 침착한 마무리로 골망을 흔들었다.

[밴쿠버 로이터=뉴스핌] 스위스의 엠볼로가 3일 열린 알제리와의 월드컵 32강에서 선제골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

리드를 잡은 스위스는 서두르지 않았다. 그라니트 자카(선덜랜드)와 마누엘 아칸지(인터밀란)를 중심으로 한 수비진이 조직력을 유지하며 알제리의 공격을 효과적으로 차단했다. 리야드 마레즈(알 아흘리)와 하지 무사(페예노르트)를 앞세운 알제리는 개인 돌파를 통해 반격을 시도했지만 결정적인 기회를 만들지 못했다.

후반 시작과 동시에 스위스는 승부에 쐐기를 박았다. 알제리 진영에서 강한 전방 압박으로 공을 탈취한 뒤 수비가 제대로 걷어내지 못한 공이 단 은도이(노팅엄 포레스트)에게 흘렀고, 은도이는 침착한 오른발 슈팅으로 골문 구석을 꿰뚫으며 2-0을 만들었다.

이후에도 스위스는 경기 운영에서 한 수 위의 모습을 보였다. 후반 36분 데니스 자카리아(AS모나코)의 크로스를 파비안 리더(아우크스부르크)가 골키퍼가 없는 빈 골대에서 마무리하지 못해 추가골 기회를 놓쳤지만, 끝까지 집중력을 유지하며 알제리의 추격을 허용하지 않았다.

[밴쿠버 로이터=뉴스핌] 스위스의 은도이가 3일 열린 알제리와의 월드컵 32강에서 추가골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

알제리는 경기 막판까지 만회골을 노렸지만 스위스의 견고한 수비를 끝내 무너뜨리지 못했다. 스위스 골문은 단 한 골도 열리지 않았고, 알제리는 이번 대회 여정을 32강에서 마무리했다.

기분 좋은 3연승과 함께 16강 무대를 밟은 스위스는 오는 8일 콜롬비아-가나전 승자와 맞붙어 8강 진출에 도전한다.

wcn05002@newspim.com

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