과천시 "탄소중립 지원센터 운영, 내년부터 매년 국비 1억원 받는다"

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기후에너지환경부 추가 국고보조 지원 대상에 단독 선정돼

신계용 시장 "지속 가능한 탄소중립 선도 도시를 만들어 갈 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 탄소중립 지원센터 운영을 위한 국비를 확보했다고 3일 밝혔다.

기후에너지환경부의 추가 국고보조 지원 대상에 단독 선정돼 내년부터 매년 1억 원을 지원받게 된 것이다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

탄소중립 지원센터는 지역 맞춤 탄소중립 정책을 발굴하고 시민 및 기업의 탄소중립 실천을 돕는 거점기관이다. 과천시는 지난해 푸른과천환경센터를 탄소중립 지원센터로 지정해 시민 실천 활동 및 교육·홍보 성과공유데이 등을 적극적으로 추진해왔다.

기후에너지환경부는 하반기 탄소중립 지원센터를 운영하는 기초지방자치단체를 대상으로 추가 국고 지원 대상을 선정했으며 과천시는 자체 예산으로 선제적으로 운영한 점과 안정적 운영 기반 및 사업 추진 역량 등을 인정받아 단독 선정됐다.

이번 국비 확보로 과천시는 더 안정적인 재정 기반을 마련하게 됐으며 이를 바탕으로 시민이 실질적으로 체감할 수 있는 탄소중립 정책을 더욱 확대할 계획이다.

시는 확보한 국비를 통해 시민 탄소중립 실천 사업, 탄소중립 교육 및 홍보, 기업 ESG 대응 지원, 지역 맞춤 연구 및 이행 지원 등의 사업을 추진할 예정이다. 또한 시민, 기업, 전문가, 행정이 협력해 지역 특성에 맞는 탄소중립 정책을 지속적으로 발굴할 방침이다.

신계용 과천시장은 "이번 국비 확보는 자체 예산으로 탄소중립 지원센터를 선제적으로 운영하며 차근차근 기반을 다져온 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 시민과 기업이 함께 참여하는 실질적인 탄소중립 정책을 확대해 지속 가능한 탄소중립 선도 도시 과천을 만들어 가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com