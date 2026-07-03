D-50 여수섬박람회, 17~18일 한류 페스타 연다

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YEOSU with MyK FESTA...글로벌 팬 겨냥 공연

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 2026여수세계섬박람회 개막 50일을 앞두고 전남광주특별시 여수에서 K-POP 중심의 한류 축제가 열린다.

여수시는 오는 17~18일 이틀간 여수세계박람회장 스카이타워 특설무대에서 'YEOSU with MyK FESTA'를 개최한다고 3일 밝혔다.

'YEOSU with MyK FESTA' 홍보물 [사진=여수시] 2026.07.03 chadol999@newspim.com

이번 행사는 문화체육관광부 공모사업과 연계한 대형 한류 종합행사로 섬박람회 붐업을 위한 프로그램이다.

첫날인 17일에는 여수시립합창단 공연을 시작으로 D-50 기념식과 레이저 퍼포먼스가 진행된다. 이어 양파, 시크릿, 김다현, 김용빈, 염유리 등이 참여하는 1차 공연이 펼쳐진다.

18일에는 글로벌 K-POP 인재들이 참여하는 '디지로그 콘서트' 본선이 열리며 댄스크루 원밀리언이 심사위원으로 참여한다. 이후 다이나믹듀오, 하이키, 원밀리언, 앳하트 등이 출연하는 2차 축하공연이 축제의 대미를 장식한다.

시 관계자는 "섬박람회 개막을 앞두고 전 세계 한류 팬들의 관심을 여수로 모으는 계기가 될 것"이라며 "안전하고 완성도 높은 행사 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com