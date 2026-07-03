한로로 '사랑하게 될 거야', 뮤비 조회수 1000만뷰 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 싱어송라이터 한로로의 '사랑하게 될 거야' 뮤직비디오가 1000만뷰를 돌파했다.

3일 소속사 어센틱에 따르면 지난 2023년 8월 29일 발매된 한로로의 첫 EP '이상비행'의 수록곡 '사랑하게 될 거야'가 이날 0시 기준 유튜브 조회수 1000만회를 넘었다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한로로의 '사랑하게 될 거야' 뮤직비디오 스틸컷. [사진=어센틱] 2026.07.03 alice09@newspim.com

'사랑하게 될 거야'는 타이틀곡이 아닌 수록곡임에도 발매 이후 꾸준한 입소문을 통해 리스너들의 사랑을 받았다.

해당 곡은 한로로가 직접 작사, 작곡한 곡이다. 자신을 미워하고 음악을 계속해야 할지 고민하던 시기에 탄생했다. 불확실한 미래 앞에서 흔들리던 자신에게 '언젠가는 나를 사랑하게 될 거야'라는 믿음을 전하고 싶었던 마음과, 결국 미래에는 행복해질 수 있기를 바라는 간절한 소망을 담아냈다.

뮤직비디오는 홍콩을 배경으로 했으며, 화려한 스토리보다는 여행지에서 마주한 소소한 풍경과 일상을 통해 담담하면서도 서정적인 분위기를 살렸다.

한로로는 최근 유튜브 글로벌 아티스트 개발 프로그램 '2026 파운드리(Foundry)' 한국 대표 아티스트로 선정되는 등 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 성장 가능성을 인정받았다.

또한 '제35회 서울가요대상' 록/발라드 부문을 수상하며 독보적인 음악성과 대중성까지 장악하며 연일 핫한 행보를 이어가고 있다.

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