[내일날씨] 전국 곳곳 장맛비...한낮 31도 폭염도

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아침 최저 18~23도·낮 최고 26~32도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 4일은 충청권 남부지방, 제주도에 비가 오겠다. 비가 내리지 않는 지역은 한낮 기온이 31도까지 오르며 더위가 이어질 전망이다.

3일 기상청에 따르면 오는 4일은 전국이 대체로 흐리고 전남 남부와 제주도를 시작으로 비가 내릴 전망이다. 비는 새벽에 전남권과 경남권 남해안으로 확대된다. 비는 오전에 경남권에도 오고 오후부터는 전북, 충청권 남부, 경북권 남부로 확대될 전망이다.

토요일인 4일은 충청권 남부지방, 제주도에 비가 오겠다. 당분간 더운 날씨가 계속 되겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 대전·충남남부과 충북남부 5~10mm다. 광주·전남북부과 전북 5~40mm 등이다.

아침 최저기온은 18~23도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 22도 ▲수원 22도 ▲춘천 20도 ▲강릉 22도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 21도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.

낮 최고기온은 26~32도로 예측된다. ▲서울 31도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 30도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲대구 30도 ▲부산 27도 ▲울산 27도 ▲제주 28도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com