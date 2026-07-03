전국 CGV 약 30개 극장서 '2026 KBO 올스타전' 생중계

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=전국 CGV 약 30개 극장에서 11일 '2026 KBO 올스타전'이 생중계 된다.

CGV는 오는 11일 서울 잠실야구장에서 열리는 '2026 신한 SOL KBO 올스타전'을 극장 생중계한다고 3일 밝혔다. 예매 및 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.

CGV는 매주 일요일 진행해 온 올 시즌 정규리그 경기 생중계에 이어 야구팬들의 최대 축제인 올스타전까지 선보이며 극장에서 만나는 야구 관람의 즐거움을 전국으로 확대할 계획이다.

'2026 신한 SOL KBO 올스타전'은 전국 약 30개 CGV에서 생중계되며, 이 중 CGV용산아이파크몰을 비롯한 24곳에서는 SCREENX LIVE로도 만나볼 수 있다. SCREENX LIVE는 실시간 경기 장면을 중앙 스크린뿐만 아니라 양옆 벽면까지 확장해 송출하는 극장 생중계 포맷이다. 5.1채널 서라운드 사운드와 함께 압도적인 현장감을 느끼며 경기와 응원석을 더욱 생생하게 즐길 수 있다.

CGV는 '2026 신한 SOL KBO 올스타전' 생중계를 기념해 잠실야구장 현장에서도 다양한 프로그램을 선보인다. 올스타전 5회말 종료 후에는 아티스트 우즈(WOODZ)가 참여하는 CGV 클리닝타임쇼가 진행돼 경기의 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다. 또한 7월 10일부터 11일까지 잠실야구장 일대에서 CGV 팝업 부스를 운영하며 미니 게임, 포토부스, 포토존 인증 이벤트, 경품증정 이벤트 등 관람객이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 마련한다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "프로야구의 뜨거운 열기 속에 팬들의 축제인 KBO 올스타전을 더욱 특별하게 즐길 수 있도록 극장 생중계와 더불어 다양한 현장 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 팬들이 스포츠의 감동을 새로운 방식으로 경험할 수 있도록 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

iaspire@newspim.com