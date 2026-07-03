진도군 '남도 미식항로 1박2일', 한국관광공사 여행상품 선정

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[진도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 진도·영암·화순을 잇는 미식 체류형 관광상품이 한국관광공사 대표 상품으로 선정됐다.

진도군은 진도관광두레가 기획한 광역형 관광상품 '남도 미식항로 1박2일'이 한국관광공사의 '2026 대표 두레 여행상품'에 선정됐다고 3일 밝혔다.

진도제철음식 바베큐세트. [사진=진도군] 2026.07.03 saasaa79@newspim.com

해당 상품은 진도와 영암, 화순을 연계한 체류형 관광 코스로 관광두레 주민사업체 간 협업을 기반으로 구성된 점이 특징이다. 지역별 특화 자원을 결합해 남도권 체류형 관광 모델을 제시했다는 평가다.

프로그램에는 보배야놀자 영어조합법인이 참여해 전복 가두리 체험과 해양 미식 콘텐츠를 운영하고 유한회사 진도휴식은 남도 식재료를 활용한 미식·숙박·치유 프로그램을 통해 체류형 관광 완성도를 높였다.

권역 간 연계도 확대되고 있다. 무안·영암권 대표 두레 상품인 '남도오감 웰니스 여행'에는 진도 관광두레 주민사업체 홍홍단주식회사가 참여해 지역 농산물 기반 가공상품과 청년 콘텐츠를 선보이며 협업 범위를 넓히고 있다.

한국관광공사는 선정 상품을 대상으로 온라인 여행사 연계 판매와 특별 판촉, 홍보마케팅 지원을 위해 다양한 프로그램을 마련해 전국 단위 판로 확대를 추진할 계획이다.

진도관광두레 PD는 "주민사업체 콘텐츠를 하나의 여행상품으로 결합한 협업 사례"라며 "광역형 모델을 기반으로 남도를 대표하는 체류형 관광상품으로 육성하겠다"고 말했다.

진도군 관계자는 "지역 자원을 관광 콘텐츠로 확장하는 주민사업체 활동이 성과로 이어지고 있다"며 "체류형 관광을 중심으로 지역 관광 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

saasaa79@newspim.com