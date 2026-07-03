고양특례시 민선 9기 첫 홍보대사에 걸그룹 '리센느' 위촉

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시 대표 캐릭터 '고양고양이'와 함께 홍보 활동 나서

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 5인조 걸그룹 리센느(RESCENE)를 홍보대사로 위촉했다고 3일 밝혔다.

걸그룹 리센느 멤버들이 '고양고양이' 모자를 쓰고 홍보대사 위촉 기념 촬영을 하고 있다.[사진=고양시]

리센느는 최근 거제시 출신 멤버 원이를 중심으로 한 '거제야호' 콘텐츠로 SNS에서 화제를 모은 5인조 걸그룹이다. 멤버들의 고향을 활용한 친근한 콘텐츠로 팬들과 소통하고 있다.

특히 시는 멤버 메이가 고양시 장촌초등학교와 대화중학교를 졸업한 고양 출신이라는 점에서 리센느가 시민들에게 더욱 친근하게 다가갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

메이는 일산호수공원을 가장 좋아하는 장소로 꼽았다.

멤버들은 '고양고양이' 모자와 인형을 활용했으며, 메이는 최근 라이브 방송에서도 '고양고양이'를 언급하는 등 고양시에 대한 애정을 드러냈다.

리센느는 "멤버 메이의 고향인 고양특례시 홍보대사로 위촉돼 뜻깊게 생각한다"며 "고양시의 다양한 매력과 문화, 관광자원을 국내외에 널리 알릴 수 있도록 적극적으로 활동하겠다"고 말했다.

민경선 시장은 "민선 9기의 첫 홍보대사로 리센느와 함께하게 돼 기쁘다"며 "젊은 세대와 자연스럽게 소통하고 국내외에 고양시의 브랜드 가치를 알리는 데 큰 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

한편 리센느는 앞으로 영상 콘텐츠와 SNS 등을 통해 고양특례시의 다양한 문화와 매력을 알릴 예정이다.

skyimhan@newspim.com