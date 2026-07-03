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전북, 도시재생사업 공모 5곳 선정…국비 461억원 확보

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  • 전북특별자치도가 3일 국토부 도시재생 공모에서 5개 시군이 선정돼 국비 461억원을 확보했다고 밝혔다.
  • 군산·남원·장수·김제·임실에 768억원을 투입해 상가·주거·문화·치유시설 등 도시재생과 정주환경 개선 사업을 추진한다.
  • 전북자치도는 시군과 협력해 구도심 활성화와 지속가능한 도시재생 기반 마련에 힘쓰겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

군산·남원·장수·김제·임실 등 5개 시군 선정
지역특화·주거환경 개선 등 4개 유형 추진…총사업비 768억원 투입

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 국토부의 2026년 상반기 도시재생사업 공모에서 도내 5개 시군이 선정돼 국비 461억원을 확보했다고 3일 밝혔다.

이번 공모는 지역특화, 인정사업, 노후주거지정비지원, 우리동네살리기 등 4개 유형으로 추진됐으며 군산, 남원, 장수, 김제, 임실이 선정돼 전국에서 두 번째로 많은 사업을 확보했다.

김제 신흥지구 도시재생 구상도[사진=전북자치도]2026.07.03 lbs0964@newspim.com

전북자치도는 연초부터 시군과 도시재생지원센터 등과 함께 현장 조사와 주민 설문조사, 사업계획 수립을 진행했으며 국토부 평가 과정에서는 전문가 자문을 거쳐 공모 경쟁력을 높였다.

군산시 중앙동은 총사업비 250억원을 투입해 공실 점포를 취업·창업 공간으로 조성하고 복고풍 테마거리와 문화광장을 조성한다.

남원시 운봉면은 총사업비 250억원을 들여 흑돼지와 고랭지 농산물을 활용한 체험시설과 체류형 치유시설을 조성하고 정주환경을 개선한다.

장수군 장계면은 총사업비 35억원을 투입해 공동식당과 작업장, 노인교실 등을 갖춘 주민 맞춤형 복합공간인 장계 어울림센터를 조성한다.

김제시 신풍동은 총사업비 150억원을 들여 자율주택정비와 도로, 주차장 등 생활기반시설을 확충하고 커뮤니티시설을 조성해 주거환경 개선과 민간 주택 공급을 유도한다.

임실군 관촌면은 총사업비 83억원을 투입해 기존 면사무소를 리모델링해 문화·복지공간을 조성하고 주차장과 태양광 시설을 확충하는 한편 노후주택 집수리와 안심골목길 조성사업도 추진한다.

전북자치도는 앞으로도 시군과 협력해 경쟁력 있는 도시재생사업을 지속 발굴하고 구도심 활성화와 지속가능한 도시재생 기반 마련에 힘쓸 계획이다.

이원택 전북도지사는 "구도심 쇠퇴 문제 해결을 위해 지속가능한 도시재생을 추진하고 도민이 체감할 수 있는 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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