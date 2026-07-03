광명시 "'시민 생활권 중심 교육' 통해 디지털 배움 문턱 낮췄다"

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박승원 시장 "디지털 행정을 통해 교육 평등을 실현하는 도시를 만들겠다"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 특정 시설 중심의 교육 방식에서 시민들이 거주지 인근에서 양질의 디지털 및 과학교육을 누릴 수 있는 '시민 생활권 중심' 교육으로 패러다임을 전환하고 있다고 3일 밝혔다.

시에 따르면 시민 생활 안으로 디지털 혁신을 도입하기 위해 기술 격차가 삶의 질 격차로 이어지지 않도록 노력하고 있으며 디지털혁신교육센터 내 '디지털 그라운드' 체험존은 올해부터 '회차별 현장 접수'를 병행해 이용 효율과 접근성을 높였다.

'D오봇' 챌린지를 하고 있다. [사진=광명시]

또한 최신 인공지능(AI) 및 디지털 기술 기반의 '디오봇'과 '모션플레이존'을 새로 구축해 놀이와 학습이 결합된 체감형 미래기술 교육환경을 마련했다.

'디오봇'은 인공지능과 로봇 기술을 쉽게 이해할 수 있는 교육 체험 콘텐츠이며 '모션플레이존'은 가상현실(VR) 기기와 모션 인식 기술을 활용해 디지털 공간을 생동감 있게 체험할 수 있는 장소다.

광명시는 전문 교육기관과 협력해 청소년 디지털 인재 양성을 위한 'D랩'이라는 창의융합집중과정을 신설했으며 직장인을 위한 '인공지능(AI) 업무자동화 실무 야간반'과 시니어 방향으로 '시니어 인공지능 비서 만들기반' 등의 생애주기 맞춤형 과정을 운영하고 있다.

이와 함께 시는 거주지 기반 인프라를 통해 일상을 변화시키는 '3대 밀착 과학 현장' 사업을 전개한다.

'광명 생활과학 교실'은 디지털혁신교육센터(철산), 광명6동, 하안2동, 소하1동 4개 주민센터와 3개 지역아동센터에서 초등학생 3~6학년을 대상으로 주 1회 운영되고 있다.

이 프로그램은 과학기술정보통신부의 사업을 20년 넘게 운영해온 '이화여대 생활과학교실 지역운영센터'의 전문 강사들이 참여해 직전 시범 운영에서 높은 만족도를 기록했다.

시범운영 결과 수업의 흥미 및 유익성 100%, 과학 원리에 적합한 실험·체험 92.6%, 과학 흥미도 향상 88.8%로 전반적으로 높은 점수를 받았다.

올해 3분기 과정은 6월 말부터 센터 누리집에서 선착순 모집했으며 9월까지 3개월간 진행될 예정이다.

한양대학교 에리카 기초과학교육센터는 화학, 물리, 생명과학 등의 심화 실험 및 토론을 지도하는 대학 연계형 프로그램 '광명 미래과학 영재과정'을 운영한다.

연간 60명(학기별 30명)의 초등 5·6학년 학생이 대상이며 지난 27일 입학설명회를 시작으로 3단계 선발 전형을 통해 2학기 참가자를 모집할 계획이다.

서류 접수 기한은 8일 17시로, 지원 서류를 작성해 이메일로 제출하면 된다.

또한 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 등 관내 20개소에 전문 강사가 방문해 코딩 및 인공지능(AI) 교육을 제공하는 '디지털 튜터 파견' 사업도 추진하고 있다. 시는 오는 2027년부터는 찾아가는 디지털 교육을 내실화하고 소규모 학교로 범위를 확대할 방침이다.

올해는 총 2천만 원을 투입해 생애주기별 드론 교육을 신설했으며, 드론을 활용한 교육 과정으로 초등학생 코딩 드론, 중·고등학생 드론캠프, 시민 진로 확장을 위한 '드론 국가자격증(3종) 취득반' 등의 압축 교육 방식으로 진행된다.

모션플레이 콘텐츠를 하고 있다. [사진=광명시]

광명 특화 고교학점제인 '온마을캠퍼스' 영상 제작 수업과 연계해 고교생들이 인공지능을 활용한 영상 제작 및 드론 촬영 감독 특강으로 진로 탐색을 지원하고 있다.

하반기에는 교육 복지 사업인 '광명 꿈이음 학습 멘토링'을 시작해 관내 대학생 멘토 20명과 청소년 멘티를 연결 유관기관으로 찾아가 필요한 학습을 지원할 계획이다. 멘토와 멘티 모집은 7~8월 중 진행되며 9월부터 본격적으로 시행할 예정이다.

박승원 시장은 "기술의 발전 속에서 누구도 배움에서 소외되지 않도록 도와주는 것이 공공 행정의 본질적 역할"이라며 "시민 일상에서 직접 찾아가는 포용적인 디지털 행정을 통해 교육 평등을 실현하는 도시를 만들겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com