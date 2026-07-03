신용한 충북지사, '안심특별도' 첫 행보…여름 재난대응 점검

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =신용한 충북지사가 민선 9기 출범 직후 '도민 안전'을 전면에 내세우며 여름철 재난 대응체계 점검에 나섰다.

도정 기조로 제시한 '사각지대 없는 안심특별도' 구상의 첫 행보다.

3일 신용한 충북지사가재난대책 점검 회의를 주재하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.03 baek3413@newspim.com

신 지사는 3일 충북도 재난종합상황실을 찾아 장마와 폭염, 물놀이 안전 관리 상황과 기상 대응 체계를 보고받고 사전 대비 강화를 주문했다.

재난 발생 이전 단계에서의 대응 역량 확보가 피해 최소화의 관건이라는 판단에서다.

이 자리에서 신 지사는 "도민의 생명과 재산을 지키는 일은 공직자의 가장 본질적인 책무"라며 "모든 직원이 내 가족을 지킨다는 사명감으로 현장 대응과 안전대책 점검에 임해 달라"고 말했다.

재난 대응 공조체계 점검도 병행됐다.

신 지사는 재난안전통신망(PS-LTE)을 통해 충북소방본부 119종합상황실과 연결해 소방 대응 상황을 확인했다.

유관기관 간 실시간 통신 체계의 작동 여부를 점검하며 초기 대응 체계의 실효성을 살피려는 취지다.

충북도는 여름철 재난 유형별 대응 방안도 구체화했다.

풍수해 분야는 산사태·하천·지하공간 등 주요 취약 지점을 중심으로 관리 강도를 높이고, 취약계층 보호 및 대피체계 구축에 초점을 맞춘다.

폭염 대응은 3단계 비상근무 체계를 가동하고 무더위 쉼터 운영과 취약계층 밀착 지원을 강화한다.

물놀이 안전은 위험지역 점검과 안전요원 전진 배치, 다슬기 채취 지역 순찰 확대 등을 통해 사고 예방에 나선다.

신 지사의 이번 점검은 '안전'을 도정 최우선 과제로 삼겠다는 메시지로 읽힌다.

baek3413@newspim.com