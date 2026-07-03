유진투자증권, 알파카와 옴니버스 계좌 MOU 체결

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해외 투자자 한국 주식 거래 지원 추진

주문 집행·수탁·청산·결제 역할 수행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권이 글로벌 증권사 알파카(Alpaca)와 해외 투자자를 위한 옴니버스 계좌 서비스 출시를 추진한다.

유진투자증권은 플랫폼 기반 글로벌 증권사 알파카와 해외 투자자를 대상으로 한 '옴니버스 계좌 서비스' 출시를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

옴니버스 계좌 서비스는 해외 투자자가 국내 증권사에 직접 증권계좌를 개설하지 않고도 자국 증권사나 투자 플랫폼을 통해 한국 주식을 거래할 수 있도록 지원하는 서비스다. 정부와 국내 증권업계는 최근 규제 개선, 혁신금융서비스 지정, 해외 금융기관과의 협력 확대 등을 통해 해외 투자자의 국내 자본시장 접근성을 높이는 방안을 추진하고 있다.

유진투자증권은 이 같은 정책 방향에 맞춰 알파카와 옴니버스 계좌 서비스 도입을 추진한다. 이번 협력은 알파카를 이용하는 해외 투자자와 브로커 파트너가 한국 주식시장에 접근할 수 있는 거래 환경을 제공하는 것을 목적으로 한다.

유진투자증권·알파카 CI. [사진=유진투자증권·알파카]

유진투자증권은 이번 파트너십에서 한국 주식 브로커리지 파트너 역할을 맡는다. 구체적으로 한국 내 주식 주문 집행, 수탁, 청산·결제, 옴니버스 계좌 운영을 담당할 예정이다.

알파카는 2015년 설립된 글로벌 핀테크 기업이다. 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며 브로커 응용프로그램인터페이스(API)를 통해 브로커리지 인프라를 제공하고, 트레이딩 API를 통해 주식, 옵션, 암호화폐 거래 서비스를 지원하고 있다.

알파카는 2026년 6월 30일 기준 전 세계 45개국 이상에서 1000만개 이상의 증권계좌를 지원하고 있다. 누적 투자 유치 금액은 3억2000만달러 이상이다.

요시 요코카와 알파카 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "유진투자증권과의 파트너십을 통해 알파카를 이용하는 브로커 파트너와 개인 투자자 모두가 한국 주식에 투자할 수 있게 됐다"며 "이번 협력을 통해 전 세계 투자자들이 한국 주식시장에 더 쉽게 참여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

고경모 유진투자증권 대표이사는 "알파카와의 협력을 통해 해외 투자자의 한국 주식 투자 장벽을 낮추고 한국 자본시장 접근성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 전 세계 고객에게 투자 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com