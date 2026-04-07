유진투자증권, '러닝 클래스 시즌3' 개최

AI 핵심 요약beta
- 유진투자증권이 7일 러닝 교육 프로그램 ERC 시즌3를 진행한다고 밝혔다.
- 16일부터 6월 4일까지 여의도 본사에서 매주 목요일 8주 과정으로 연다.
- 근력·러닝·회복 클래스 형식으로 개편해 국가대표 코치가 맡는다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권이 러닝 교육 프로그램 '2026 유진 러닝 클래스(ERC) 시즌3'를 진행한다고 7일 밝혔다.
ERC 시즌3는 이달 16일부터 올해 6월 4일까지 매주 목요일 오후 7시 여의도 유진투자증권 본사에서 열린다. 총 8주 과정으로, 참가 신청은 다음 달 22일까지 유진투자증권 브랜드 커뮤니티 '유진라이브'를 통해 받는다. 매회 30명을 추첨 선발한다.
시즌3 커리큘럼은 ▲필수 근력 트레이닝 ▲러닝 클래스(자세·심박·호흡법) ▲폼롤러 활용 리커버리 세션 ▲Q&A 클래스로 구성됐다. 기존 단체 러닝 중심에서 클래스 형식으로 개편해 근력·러닝·회복 전 과정을 포괄하는 구조로 바꿨다. 코칭은 마라톤·골프·사이클 국가대표 트레이닝 코치 출신인 박민규 큐짐(Qgym) 대표가 맡는다.
참가자 전원에게는 룰루레몬 러닝 캡, 바나나·단백질 쉐이크·단백질 바로 구성된 영양 키트가 제공된다. 전문 포토그래퍼 스케치 촬영, 배번호 꾸미기 등 현장 이벤트도 진행된다.
전종윤 유진투자증권 브랜드전략팀장은 "올해 ERC는 부상 없이 달리기를 즐길 수 있도록 건강한 러닝 습관을 체계적으로 배울 수 있는 클래스 프로그램으로 업그레이드했다"며 "국가대표급 코칭과 풍성한 혜택이 준비된 만큼, 건강한 러닝에 관심 있는 분들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.
dconnect@newspim.com