금요일·음력 5월 26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 10일(금요일·음력 5월 26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 새로운 희망으로 도전하는 것이 좋겠다.
72년생 : 마음을 흔드는 사람이 생기겠다.
84년생 : 자신만을 믿으면 만사가 형통이다.
96년생 : 사랑으로 몸살을 앓을 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 거듭되는 어려움에 빠질 수 있겠다.
73년생 : 이를 악물고 다시 처음부터 시작해야 하겠다.
85년생 : 버릴 사람은 버리는 것이 상책이겠다.
97년생 : 뜻대로 원하는 바를 얻겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 자신만을 믿고 노력해야 하겠다.
74년생 : 말을 아껴야 하겠다.
86년생 : 속으로 즐길 일이 많이 생기겠다.
98년생 : 큰 사업이 성사되겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 마음먹은 대로 되겠다.
75년생 : 가지고 싶은 것을 모두 갖겠다.
87년생 : 뛰고 또 뛰는 것 외에는 대안이 없겠다.
99년생 : 많은 이익이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 행동하는 것이 좋겠다.
76년생 : 이보다 더 좋을 수는 없겠다.
88년생 : 존중해 주는 것이 좋겠다.
00년생 : 확실한 승기를 잡겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 사람들이 몰려오는 형국이겠다.
77년생 : 큰 목표와 중간 목표를 잘 세워야 하겠다.
89년생 : 우선 자기와의 싸움에서 이겨야 하겠다.
01년생 : 얼렁뚱땅하는 일은 없어야 하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 생각보다 더 좋은 일이 생기겠다.
78년생 : 새로운 전략이 필요하겠다.
90년생 : 양보하면 더 큰 것이 들어오겠다.
02년생 : 준비하고 노력하는 것이 최고의 상책이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 작은 것에 얽매이면 큰일날 수 있겠다.
79년생 : 새로운 인연을 만나겠다.
91년생 : 몇 년간 못 풀던 사업이 풀려나가겠다.
03년생 : 불타는 입술을 훔치는 일이 생기겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 일이 성사될 수 있겠다.
80년생 : 생각보다 결과가 만족스럽겠다.
92년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
04년생 : 사랑의 발자국을 남기는 일이 생기겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 결심하는 것이 좋겠다.
81년생 : 수세에서 공세로 전화할 수 있겠다.
93년생 : 결심한 대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
05년생 : 달콤한 사랑을 속삭이는 일이 생기겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 최고 절정의 순간을 맞이하겠다.
82년생 : 장애물이 없어지겠다.
94년생 : 얻을 것은 다 얻겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 발로 뛰는 자세가 중요하겠다.
83년생 : 곤란한 일이 해결되겠다.
95년생 : 좋은 일들이 계속하여 생기겠다.