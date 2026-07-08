수요일·음력 5월 24일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 8일(수요일·음력 5월 24일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하는 일마다 진도가 더디겠다.
72년생 : 말과 행동을 가볍게 하면 낭패를 보겠다.
84년생 : 예상했던 대로 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 경사스러운 일이 많이 생기겠다.
73년생 : 좋은 사람을 만나 사업이 번차하겠다.
85년생 : 하고자 하는 바를 얻을 수 있겠다.
97년생 : 노력한 만큼 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 돈이 들어오고, 인심도 몰려오겠다.
74년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
86년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
98년생 : 새로운 인물은 조심해야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 어렵던 일이 잘 해결되겠다.
75년생 : 집착하지 않는 것이 좋겠다.
87년생 : 크게 보고 가는 것이 좋겠다.
99년생 : 주변에서 서로 도와주겠다는 사람이 많겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
76년생 : 새로운 사랑을 시작하겠다.
88년생 : 평범한 생활 속에서 행복을 느끼겠다.
00년생 : 다시 사랑하는 사이가 되겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 나에게 신세지는 사람이 많겠다.
77년생 : 벌이는 사업마다 크게 성공하겠다.
89년생 : 기분 좋은 일들만 펼쳐지겠다.
01년생 : 생각나는 대로 하면 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 쓸쓸한 추억을 붙잡고 힘들어 하겠다.
78년생 : 베풀어 주면 더 많은 성장이 있겠다.
90년생 : 투자할 수 있는 적기로 판단하면 좋겠다.
02년생 : 바다의 추억을 현실로 만들겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 앞으로도 남고, 뒤로도 남는 장사이겠다.
79년생 : 미루지 말고 지금 해결하는 것이 좋겠다.
91년생 : 처음부터 다시 하는 심정으로 도전해야 하겠다.
03년생 : 다시없는 기회이니 잡아야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 생각보다 상황이 어렵게 될 수 있겠다.
80년생 : 주식분야에서 좋은 소식이 있게다.
92년생 : 다시 만나야 하는 운명적 관계이겠다.
04년생 : 없던 일로 생각했던 것이 다시 돌아오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 가슴 속에 빛바랜 사진 한 장 간직하겠다.
81년생 : 말을 신중하게 해야 하겠다.
93년생 : 조급하면 낭패를 볼 수 있겠다.
05년생 : 슬품이 희망의 기쁨으로 반전되겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 예상하지 못한 일을 당할 수 있겠다.
82년생 : 때를 기다리는 것이 좋겠다.
94년생 : 재물 복이 많이 굴러오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 모험하지 않는 것이 좋겠다.
83년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
95년생 : 어린 시절을 회고하면서 웃겠다.