부산 미소금융·부경사련, '부산형 포용·상생금융 생태계 구축' 협약

AI 핵심 요약beta
- 미소금융 두 법인이 2일 부경사련 등과 포용상생금융 구축 업무협약을 체결했다
- 부경사련은 돌봄·에너지 등 사회연대경제 조직을 발굴·육성하고 금융수요자를 추천하기로 했다
- 미소금융과 전국회의는 맞춤형 금융·교육·정책협력으로 지속가능 성장과 부산형 금융모델 확산을 지원하기로 했다
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[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 미소금융 부산중구법인과 부산수영구법인이 부산지역 사회연대경제 조직을 대상으로 현장 발굴형 금융지원에 나선다.
두 법인은 2일 부산시청 국제회의장에서 부산경제사회적협동조합연합회와 '사회연대경제 재도약을 위한 부산형 포용·상생금융 생태계 구축 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약에는 사회연대경제전국회의 부산위원회도 함께 참여했다.
이번 협약은 사회적협동조합을 비롯한 사회연대경제조직이 지역 문제 해결의 핵심 주체임에도 금융 접근성과 성장지원 체계가 부족하다는 현장의 문제의식에서 출발했다. 부경사련은 미소금융이 현장을 직접 찾아 조직을 발굴하고, 성장 단계에 맞는 금융과 교육·컨설팅을 연계하는 파트너 역할을 해 달라고 제안했고, 미소금융이 뜻을 같이하면서 협약이 성사됐다.
협약에 따라 부경사련은 돌봄, 사회서비스, 시민주도 지역에너지 개발 등 지역사회 문제 해결형 사업과 사회연대경제조직을 발굴·육성하고, 금융 수요자도 추천한다. 미소금융은 금융상담과 금융교육, 맞춤형 금융지원을 제공하고 교육·컨설팅, 사후관리까지 연계해 조직의 지속 가능한 성장을 지원한다.
전국회의는 전국 단위 연대사업과 정책협력, 제도 개선 지원, 네트워크 연계를 맡아 부산형 포용·상생금융 모델의 안착과 확산을 돕기로 했다. 협약 관계자들은 이번 체계를 통해 지역 사회연대경제 생태계가 보다 촘촘해질 것으로 보고 있다.
김대오 부경사련 회장은 "부산 사회연대경제 활성화와 지역사회 문제 해결의 계기가 될 것"이라고 말했다. 이성욱 미소금융 부산중구법인 이사장은 "신청을 기다리는 금융에서 현장을 찾아가는 금융으로 역할을 넓히겠다"고 말햤다.
psj9449@newspim.com