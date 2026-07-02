삼진식품, 창립 73주년 기념 순금 열쇠 수여…장기근속 문화 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼진식품이 1일 창립 73주년 기념행사에서 10년 이상 장기근속자에게 순금 4돈 열쇠를 수여했다.
- 삼진식품은 장기근속 포상 제도 도입 이후 누적 수상자가 51명으로 늘었으며 부산명문향토기업으로도 선정됐다.
- 박용준 대표는 세대와 직군을 넘어 장기 비전을 공유하는 일터를 만들겠다고 밝혔으며 삼진식품은 고용창출 우수기업 등에도 선정돼왔다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 삼진식품이 창립 73주년을 맞아 장기근속자에게 순금 열쇠를 수여하며 근속 문화를 이어갔다.
삼진식품은 전날 부산 본사에서 창립 기념행사를 열고 10년 이상 근무한 임직원에게 특별 포상으로 순금 4돈 열쇠를 각각 전달했다고 2일 밝혔다. 장기근속 포상 제도 도입 이후 누적 수상자는 51명이다.
1953년 부산 영도구 봉래시장에서 출발한 삼진식품은 올해로 창립 73주년을 맞았다. 회사는 오랜 기간 이어온 근속 문화와 함께 최근 부산시로부터 부산명문향토기업으로 선정되기도 했다.
삼진식품의 장기근속 문화는 2013년 국내 최초로 어묵 베이커리를 선보이며 브랜드 확장에 나선 이후 본격화됐다. 당시 별도 사무공간을 마련하고 청년 채용을 늘리며 조직 기반을 다진 것이 현재까지 이어졌다는 설명이다.
올해 포상 대상에는 직영 매장 오픈 초기부터 현장을 지켜온 생산·매장 직원들도 포함됐다. 2013년과 2014년 입사자들이 잇따라 10년 장기근속을 달성한 데 이어 포상 규모도 꾸준히 늘고 있다.
박용준 대표는 "기술은 따라올 수 있어도 함께 성장한 사람은 따라올 수 없다"며 "세대와 직군을 넘어 장기적인 비전을 공유하는 일터를 만들겠다"고 말했다.
삼진식품은 앞서 고용창출 100대 우수기업, 일자리창출 공로 표창, 부산고용대상 대상, 신용보증기금 좋은일자리 기업 등에 선정된 바 있다.
news2349@newspim.com