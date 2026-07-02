[인사] 대전 서구

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구가 7월 3일자 4급·5급·6급·7급 인사를 했다.
- 4급은 기획재정국 임인빈, 자치행정국 강민구, 평생학습원 최광옥이었다.
- 5급·6급은 홍보, 기획예산, 동 행정 등 전보와 직무대리를 단행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전 서구 7월 3일자 인사
<4급>
▲기획재정국 임인빈(전보) ▲자치행정국 강민구(승진) ▲평생학습원 최광옥(전보)
<5급>
▲홍보담당관 안규만(전보) ▲기획예산과 이경(전보) ▲공공건축과 송수애(전보) ▲세정과 구영주(전보) ▲운영지원과 유희경(전보, 7.2.자) ▲자치행정과 곽지연(전보) ▲문화체육과 심순섭(전보) ▲재난안전과 강정원(전보) ▲보건행정과 최기영(전보) ▲도마1동 김실환(전보) ▲가장동 김수명(전보) ▲월평1동 김영란(전보) ▲월평3동 최희숙(전보) ▲가수원동 오승상(전보) ▲도안동 최영재(전보) ▲관저1동 고혁용(전보) ▲변동 윤지영(전보) ▲공원녹지과 김윤식(전보) ▲내동 조방연(전보)
<6급>
▲홍보담당관 이지현(전보) ▲기획예산과 박정규(전보), 성시은(〃) ▲공공건축과 김희보(전보) ▲운영지원과 고민정(전보), 박윤서(〃), 이래교(〃) ▲문화체육과 이우경(전보) ▲전략사업과 배철(전보), 장윤창(〃) ▲재난안전과 김윤희(전보) ▲감사위원회 장성민(전보) ▲복수동 유혜경(직무대리) ▲갈마1동 이봉열(직무대리) ▲갈마2동 백선영(직무대리) ▲관저2동 이준희(직무대리) ▲기획예산과 강재형(전보) ▲탄방동 이흥배(직무대리) ▲위생과 양동호(직무대리) ▲건강증진과 강현주(직무대리) ▲공원녹지과 고성욱(전보)
<7급>
▲운영지원과 홍승원(전보)
gyun507@newspim.com