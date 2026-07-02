전재수 부산시장, 민선 9기 첫 시민안전 행보…서구 위험주택 붕괴 현장 방문

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 2일 위험주택 붕괴 현장을 점검하고 장마 대비 재난 대응체계를 살폈다
- 부산시는 위험주택 선제 대피 후 축대 붕괴로 인명 피해 없이 철거를 2일로 앞당겨 진행했다
- 시는 하천·지하차도·산사태·연안 등 풍수해 취약시설을 전면 점검하고 선제 대응과 주민 대피 체계를 강화했다
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장마 대비 재난 대응체계 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 민선 9기 출범 이후 시민안전 첫 행보로, 위험주택 붕괴 현장을 둘러보고 장마 대비 재난 대응체계를 전면 점검했다.
부산시는 전재수 시장이 2일 서구 암남동 위험주택 붕괴 현장을 찾아 주민 대피 상황과 응급조치 현황을 확인하고 시청 재난안전대책본부에서 장마 대비 특별 점검회의를 주재했다고 밝혔다.
전 시장은 이날 서구 암남동 붕괴 현장을 방문해 추가 붕괴 위험과 철거 계획, 인근 주민 보호 대책을 집중 점검하고 현장 안전관리를 지시했다.
해당 주택은 지난해 재해취약시설 점검과 우기 대비 점검에서 위험성이 확인된 곳으로 이후 관계기관에 안전조치가 요청된 바 있다.
올해 2월 국토교통부 점검에서는 석축 균열과 배면 유실 등 구조적 결함이 확인됐고 서구는 추가 점검과 회의를 거쳐 지난달 주민 대피를 결정했다. 선제 대피가 이뤄진 상태에서 이날 오전 축대 붕괴가 발생해 인명피해는 없었다. 구는 인근 주민에 대한 추가 대피도 완료했다.
당초 3일 예정이던 철거 작업은 붕괴 발생에 따라 2일로 앞당겨 진행돼 3일까지 마무리될 예정이다. 이후 전 시장은 오후 시청 재난안전대책본부에서 장마 대비 특별 점검회의를 주재하고 하천, 지하차도, 산사태, 연안 등 풍수해 대응 전반을 점검했다.
시는 하천 진출입로 414곳에 대해 호우예비특보 단계부터 통제를 실시하고 맨홀 추락방지시설은 7월 중 전 구간 설치를 완료할 계획이다. 지하차도는 37곳에 진입차단시설을 설치해 침수 기준 충족 시 즉각 통제에 나선다. 산사태 취약지역 356곳에 대한 사방사업과 대피체계를 구축했으며 대상 주민 3230명에 대한 비상연락망도 정비했다.
연안 지역은 항만시설 점검을 완료하고 해상안전관리센터를 상시 운영해 사고 대응체계를 유지한다. 시는 집중호우와 태풍에 대비해 현장 중심의 선제 대응을 강화할 방침이다.
전재수 시장은 "민선 9기 모든 정책은 시민안전이 최우선으로 전제돼야 하며 이번 사례와같이 적극적으로 인명피해 예방에 임해달라"며 "위험징후가 보이면 시민들에게 즉각적으로 알리고 관계기관 간 긴밀한 협업을 통해 선제적 주민 대피와 신속한 통제를 시행해달라"고 말했다.
ndh4000@newspim.com