[오늘날씨] 전국 곳곳 소나기...서울 한낮 30도

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아침 최저 18~22도·낮 최고 25~30도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 3일은 내륙 중심으로 소나기가 오겠다. 돌풍·천둥·번개에도 유의해야겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리고 오후부터 제주도에 비가 오겠다. 오전부터 밤 사이 중부지방과 경북북부내륙·북동산지는 소나기가 오는 곳이 있겠다.

금요일인 3일은 전국에 내륙 중심 소나기가 오겠다. 돌풍·천둥·번개에도 유의해야겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

소나기에 의한 예상 강수량은 서울·경기남부·북동부, 강원내륙·산지, 대전·세종·충남동부, 충북 5~40mm다. 경북북부내륙·북동산지는 5~30mm다.

아침 최저기온은 18~22도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.

낮 최고기온은 25~30도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 28도 ▲수원 29도 ▲춘천 29도 ▲강릉 28도 ▲청주 30도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 28도 ▲대구 30도 ▲부산 26도 ▲울산 28도 ▲제주 26도다.

바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com