광양시, 지역작가 작품 13점 매입…상시 전시 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 2일 지역 예술인 작품 13점을 공개했다
- 광양시는 7일까지 문화예술회관서 특별전시를 연다
- 시는 작품을 시청 공공미술 공간에 배치해 상시 관람 환경을 조성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 광양시가 지역 예술인 작품 구입 사업을 통해 선정한 13점을 시민에게 먼저 공개하는 특별 전시를 열고 향후 시청 공공미술 공간에 순차적으로 배치해 상시 관람 환경을 조성한다.
광양시는 '2026년 지역 예술인 작품 구입 사업' 최종 선정작 13점을 오는 7일까지 광양문화예술회관 제1전시실에서 특별 전시한다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 광양시 문화예술 진흥 조례에 근거해 지역 작가들의 창작 의욕을 높이고 시민의 문화예술 향유 기회를 확대하기 위해 추진됐다.
시는 지난 5월 공모로 서양화·한국화·사진·공예 등 27점의 작품을 접수해 지난달 18일 외부 전문가 심사를 거쳐 13점을 매입 대상으로 선정하고 계약을 마무리했다.
이들 작품을 오는 7일까지 시민에게 공개한 뒤 8월부터 시청 공공 미술 공간 등에 배치해 청사 방문 시민과 직원이 일상적으로 지역 예술 작품을 감상할 수 있도록 할 계획이다.
양경순 문화예술과장은 "이번 선정 작품이 광양의 정서와 예술성을 담고 있다며 많은 시민이 전시회를 통해 지역 작가들의 작품을 감상하길 바라고, 향토 작가들이 안정적인 환경에서 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
시는 2021년부터 2025년까지 지역 작가 작품 68점을 구입했으며 올해 13점을 추가 매입해 지역 예술인의 창작 활동 지원과 공공미술 확충에 힘을 쏟고 있다.
chadol999@newspim.com