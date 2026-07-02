네이버페이, 중소상공인희망재단과 소상공인 디지털 전환 협력

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 2일 중소상공인희망재단과 협약했다.
- 소상공인 매장에 Npay 커넥트 보급을 추진했다.
- 노후 단말기 교체로 결제·운영 효율을 높였다.
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디지털 전환·매장 운영 효율성 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 네이버페이가 소상공인 매장의 디지털 결제 인프라를 강화하기 위해 중소상공인희망재단과 손잡고 'Npay 커넥트' 보급에 나선다.
네이버페이(Npay)는 중소상공인희망재단과 '소상공인 디지털 전환 및 활용 촉진을 위한 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다. 양사는 오프라인 통합 결제 단말기 Npay 커넥트를 중심으로 소상공인 매장의 결제 환경 개선과 운영 효율화 사업을 추진할 계획이다.
협약의 핵심은 '소상공인 신형 단말기 지원사업'이다. 노후화된 기존 결제 단말기를 Npay 커넥트로 교체·설치할 수 있도록 지원해, 소상공인들이 빠르게 변화하는 디지털·간편결제 트렌드에 대응하도록 돕는다는 구상이다.
이를 통해 결제 수단 다양화는 물론 단말기 기능을 활용한 매장 운영 효율성 제고도 기대된다.
Npay 커넥트는 현금, 카드, QR, 간편결제, NFC, 안면인식 결제 '페이스사인(Facesign)'까지 다양한 결제 수단을 한 기기로 처리할 수 있는 오프라인 통합 단말기다.
결제 직후 '키워드 리뷰' 기능으로 고객 평가를 신속하게 확보할 수 있고, 단말기 화면을 미니 키오스크처럼 활용해 주문·안내 등에도 사용할 수 있어 마케팅과 매출 관리에 도움을 준다.
지난해 11월 출시된 이 단말기는 전국적으로 빠르게 확산돼 최근 가맹점 수가 10만개를 돌파했다. 네이버페이는 이번 협약을 계기로 소상공인 지원 범위를 넓혀, 디지털 전환이 필요한 매장들에 보다 체계적으로 단말기를 보급한다는 방침이다.
이향철 Npay 페이서비스 책임리더는 "Npay 커넥트는 최신 결제 흐름에 대응하면서 매장 운영 효율과 마케팅 효과를 동시에 높일 수 있는 핵심 채널"이라며 "이번 협력을 통해 전국 소상공인의 사업 성장에 Npay 커넥트가 폭넓게 활용될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com