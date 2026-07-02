레드캡투어, 50억원 분기배당…주주친화 정책 강화

AI 핵심 요약beta
- 레드캡투어가 2일 보통주 1주당 300원 분기배당을 결정했다
- 배당금 총 50억1625만원으로 7월20일 기준 8월3일 지급 예정이다
- 17년 연속 결산·6년 연속 분기배당 이어가며 최대 실적 기반 주주환원 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 레드캡투어가 50억원 규모의 분기배당을 실시한다. 안정적인 실적을 바탕으로 주주환원 기조를 이어가는 모습이다.
레드캡투어는 보통주 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 2일 공시했다. 시가배당률은 3.1%이며 총 배당금 규모는 50억1625만원이다.
배당기준일은 7월 20일, 배당금 지급 예정일은 8월 3일이다. 지급 일정은 관계기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 있다.
레드캡투어는 지난해에도 주당 300원의 분기배당과 주당 500원의 결산배당을 시행했다. 지난해까지 17년 연속 결산배당과 6년 연속 분기배당을 이어왔다.
레드캡투어는 장기렌터카와 해외출장·행사 전문 기업이다. B2B와 B2G 중심의 사업을 전개하며 수익성 강화에 집중해왔다.
실적 흐름도 배당 정책을 뒷받침하고 있다. 레드캡투어는 올해 1분기 역대 최대인 179억원의 영업이익을 달성했다.
인유성 레드캡투어 대표는 "투자자에게 배당에 대한 예측 가능성을 제공하기 위해 배당기준일 이전에 배당 계획을 선제적으로 발표했다"며 "앞으로도 ESG 경영과 주주친화 정책을 적극적으로 추진해 기업가치를 제고하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com