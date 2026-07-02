올리브영, 미국서 첫 '올리브영 페스타' 연다

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 2일 미국서 첫 올리브영 페스타를 연다고 밝혔다.
- 8월14일 LA서 KCON LA 2026과 연계해 3일간 개최한다.
- 55개 브랜드 참여해 서울 상권 콘셉트로 K뷰티를 체험시킨다.
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홍대·명동·성수·강남 등 서울 상권 콘셉트로 체험 공간 구성
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ올리브영이 오는 8월 미국에서 처음으로 '올리브영 페스타'를 연다. 지난 5월 미국 첫 오프라인 매장을 선보인 데 이어 현지 고객들의 K뷰티 경험을 확대하며 미국 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.
올리브영은 8월 14일 현지 시간부터 3일간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 LA 컨벤션센터에서 열리는 'KCON LA 2026'과 연계해 '올리브영 페스타 LA 2026'을 개최한다고 2일 밝혔다.
이번 행사는 약 4700㎡ 규모의 초대형 K뷰티 체험 공간으로 꾸며진다. 'K뷰티 플레이그라운드 페스티벌'을 테마로 서울 대표 상권의 거리를 구현해 방문객들이 서울을 여행하듯 K뷰티 브랜드를 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.
올리브영 페스타에는 총 55개 K뷰티·라이프스타일 브랜드가 참여한다. 행사장 중앙에는 올리브영 매장을 옮겨 놓은 듯한 '스토어존'을 조성해 K뷰티 대표 상품을 소개한다. 주변 공간은 홍대, 명동, 성수, 강남 등 방한 외국인 관광객이 즐겨 찾는 서울 주요 상권을 콘셉트로 꾸민다.
방문객을 위한 체험 콘텐츠도 마련된다. 한글 표지판과 버스정류장 등 서울 거리를 연상시키는 공간 연출과 함께 스킨스캔 등 올리브영의 대표 체험 서비스를 선보인다. 행사장 곳곳을 둘러보며 스탬프를 모은 고객에게는 K스킨케어 루틴을 체험할 수 있는 페스타 한정 구디백을 선착순 증정한다.
올리브영은 국내 중소·인디 브랜드의 미국 시장 접점 확대도 지원한다. 브랜드가 대표 상품과 스토리를 직접 소개하는 체험형 강연 프로그램 '뷰티&헬스 딥 다이브'를 운영하고, '퓨처커넥트 라운지'를 통해 참여 브랜드 간 네트워킹 기회도 제공한다.
올리브영 관계자는 "이번 페스타는 미국 현지에서 올리브영이 제안하는 K뷰티 경험을 한층 확장하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 현지 매장과 온라인몰, 페스타를 유기적으로 연결해 K뷰티를 넘어 K라이프스타일을 세계에 알리겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com