삼성중공업, 원유운반선 2척 추가 수주…상선 목표 95% 달성

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 2일 오세아니아 선사에 원유운반선 2척을 2734억원에 수주했다.
- 삼성중공업은 올해 상선 30척과 FLNG 2기 등 98억달러를 수주해 연간 목표의 71%를 달성했다.
- 상선 목표는 95% 채운 가운데 원유운반선 수익성 중심 선별 수주 전략을 강화하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 원유운반선 2척을 추가 수주하며 상선 부문 연간 수주 목표 달성을 눈앞에 뒀다. 노후선 교체와 운항 노선 다변화 수요에 대응해 수익성 중심의 선별 수주를 이어간다는 전략이다.
삼성중공업은 오세아니아 지역 선사로부터 원유운반선 2척을 2734억원에 수주했다고 2일 공시했다. 해당 선박은 2029년 6월까지 인도될 예정이다.
이번 계약을 포함한 삼성중공업의 누적 수주실적은 상선 30척, 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 2기 등 총 98억달러다. 연간 수주 목표 139억달러의 71%를 달성했다.
상선 부문에서는 LNG운반선 14척, 에탄운반선 2척, 초대형 가스운반선 4척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 8척 등 총 30척을 수주했다. 수주액은 54억달러로 상선 부문 목표 57억달러의 95%를 채웠다.
해양 부문에서는 FLNG 2기, 44억달러를 수주해 목표 82억달러의 54%를 기록했다.
삼성중공업은 원유운반선 발주가 꾸준히 이어지고 있는 만큼 시장 수요 변화에 대응해 수익성 중심 수주 전략을 강화한다는 계획이다.
삼성중공업 관계자는 "운항 노선 다변화와 노후선 교체 수요로 원유운반선 발주가 꾸준히 이어지고 있다"며 "글로벌 오퍼레이션을 통해 시장의 수요 변화에 유연하게 대응하고, 상선 부문 수주 목표 달성이 가시권에 들어온 만큼 수익성 중심 선별 수주에 더욱 집중하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com