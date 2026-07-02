청주 애호박 '뿌리혹병' 국내 첫 규명…원인균 확인

AI 핵심 요약beta
- 청주시농업기술센터가 2일 애호박 뿌리혹병 원인균을 국내 처음 규명했다
- 연구진은 병든 뿌리 유전자 분석으로 아그로박테리움 투메파시언스 균을 확인했다
- 시농업기술센터는 방제 약제 등록 시험과 추가 연구로 예방·방제 기술 개발을 추진하고 있다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 지역 애호박 재배지에서 발생한 '뿌리혹병'의 원인균이 국내에서 처음으로 규명됐다.
청주시농업기술센터는 애호박 뿌리혹병 관련 연구 결과가 식물병리 분야 학술지 '식물병연구(Research in Plant Disease)'에 게재됐다고 2일 밝혔다.
연구진은 병든 애호박의 뿌리에서 세균을 분리한 뒤 유전자 분석을 통해 병원균이 '아그로박테리움 투메파시언스(Agrobacterium tumefaciens)'임을 확인했다.
해당 균은 배, 사과, 장미 등에서 혹을 유발하는 병원균으로 알려져 있으나 애호박에서의 발생이 공식 확인된 것은 이번이 처음이다. 이번 연구는 청주시농업기술센터 박경미·김한별·김상혁 연구사가 약 2년간 수행해 지난 4월 논문으로 제출됐다.
애호박 뿌리혹병은 2024년 1월 청주 지역 시설재배지에서 처음 발견됐다. 당시 뿌리에 크고 작은 혹이 다수 형성되면서 생육이 저하되고 수확량이 감소하는 피해가 발생했다. 국내외 보고 사례가 없고 등록된 방제 약제도 없어 농가 피해 우려가 컸다.
연구진은 이번 결과를 통해 국내 최초 발생 사례를 공식 보고하고 향후 방제 기술 개발과 약제 등록을 위한 기초자료를 확보했다고 설명했다. 다만 해당 병원균은 기존 농업용 항생제로는 효과적인 방제가 어려운 것으로 알려져 추가 연구가 필요한 상황이다.
시농업기술센터는 2025년 농촌진흥청에 방제 약제 등록을 위한 시험 연구를 요청해 관련 절차를 진행 중이며 동일 균주의 항생제 반응 연구도 별도 학술지에 투고했다.
시 관계자는 "원인균을 공식적으로 규명한 만큼 농가 피해를 줄이기 위한 예방 및 방제 연구를 지속할 것"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com