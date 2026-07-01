이상일 용인특례시장 '미래 용인르네상스 시즌2' 출범

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민선9기 출범과 함께 비전 발표…시민과 협력 강화

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 '시민과 함께 완성하는 미래 용인르네상스 시즌2'를 시정 구호로 내걸고 민선9기 용인특례시 출범을 공식 선언했다.

용인 최초 재선 시장으로서 반도체 산업·도시개발·교육·복지 등 전 분야에 걸친 청사진을 제시하며 용인을 '르네상스적 선도 도시'로 만들겠다는 포부를 밝혔다.

1일 이상일 용인특례시장이 용인포은아트홀에서 열린 취임식에서 취임사를 하고있다.[사진=용인시]

이상일 시장은 1일 용인포은아트홀에서 열린 취임식에서 111만 용인특례시민의 행복과 용인의 도약을 위한 민선9기 비전을 발표했다.

그는 "시민과 함께하는 시정, 여야가 협치하는 시정"을 강조하며 "용인을 150만 광역시로 성장시키는 여정에 반도체산업과 교통망, 교육·문화·예술·체육·복지 등 사회 각 분야 발전 전략을 종합적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

특히 세계 최대 규모 반도체 생태계가 조성 중인 용인의 반도체 특화단지 3곳을 '반도체지원특별법'상 '제1호 반도체 클러스터'로 지정하는 것이 대한민국 반도체산업의 '초격차' 유지와 경쟁력 확보를 위해 필수적이라고 강조했다.

용인첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 용인반도체클러스터 일반산업단지, 삼성전자 기흥캠퍼스 미래연구단지 등 주요 사업에 대한 국가 차원의 적극 지원을 촉구하며 반도체 클러스터의 적기 가동과 기반 인프라(전력·용수 등) 공급 계획을 차질 없이 실행해야 한다고 주문했다.

이 시장은 용인 최초 재선 시장으로 선택한 시민들에게 "시정 연속성을 살려 중단없는 발전의 길을 걷겠다"고 약속했다.

그는 민선8기 4년 동안 닦아온 대도약의 기반을 토대로 초대형 반도체 프로젝트를 계획대로 진행하고 그 성과를 지역경제 전반으로 확산시켜 체감 가능한 변화를 이끌겠다고 밝혔다.

"말이 아닌 행동으로 시장으로서의 책임윤리를 지키겠다"며 향후 4년 '용인르네상스 시즌2'의 여정이 쉽지 않더라도 장애물을 정면 돌파하겠다는 각오를 다졌다.

그는 민선8기부터 추진해온 동서남북 격자형 도로망·철도 연계망 구축 계획을 가속화하고 경부지하고속도로, 반도체고속도로, 용인-성남고속도로, 용인-충주고속도로, 제2영동연결고속도로 등 주요 고속도로 사업의 신속 추진을 예고했다.

국도45호선 확장과 신규 국도·국지도 사업을 병행하는 한편 경기남부광역철도 신설과 경강선 연장, 반도체선 등 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영시키기 위해 중앙정부를 지속 설득하겠다는 방침이다.

또 '2040 용인도시기본계획'을 신속 확정해 시가화예정용지를 확충하고 플랫폼시티, 언남공공지원민간임대주택지구, 이동공공주택지구 등 주요 사업을 원활히 추진해 적기 주택 공급을 실현하겠다고 밝혔다.

송탄상수원보호구역 해제로 인구 50만 명 규모로 성장할 것으로 예상되는 처인구의 잠재력을 극대화하기 위해 난개발을 막는 도시개발 정책과 관리 전략을 수립하고 도로 등 공공기여가 시민에게 실질적 혜택이 되도록 계획적 개발을 유도하겠다고 전했다.

교육 분야에선 민선8기 공약인 용인반도체고등학교는 내년 봄 개교 후 2028년 마이스터고로 전환될 예정으로 차질 없는 개교 준비를 강조했다.

선거공약으로 내세운 AI예술융합고 설립을 추진하고 경기도교육청과 협의해 학생 교육환경 개선을 위한 학교 신설 등도 적극 검토하겠다고 밝혔다. 반도체·AI·예술 융합 인재를 길러 글로벌 경쟁력을 갖춘 교육도시로 도약시키겠다는 구상이다.

1일 용인포은아트홀에서 민선9기 이상일 용인특례시장 취임식이 열렸다.[사진=용인시]

이상일 시장은 '시민이 더 건강한 용인'을 목표로 인프라 투자 확대, 전 시민 대상 독감 무료 예방접종, 공공수영장 추가 건립, 용인반다비체육센터 조성, 어르신 파크골프장·게이트볼장 확충, 테니스장·배드민턴장·풋살장 등 생활체육시설 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

통합돌봄 시행에 맞춰 의료·요양 통합돌봄 시스템을 구축하고 관련 인력 양성 시스템 마련과 요양 부담 경감 정책도 병행해 고령사회 대응 체계를 선제적으로 구축하겠다는 계획이다.

세계 최대 규모 반도체 클러스터 조성에 맞춰 인공지능, 로봇, 바이오 헬스케어 등으로 산업구조를 고도화하고 인공지능 스타트업 등 청년창업을 체계적으로 지원해 '청년들이 꿈을 키우고 실현하는 용인'을 만들겠다고 밝혔다.

시가 보유한 여유 공간을 청년창업 공유사무실로 제공하고 필요 시 추가 공간 확보도 검토해 젊은 인재들이 모여드는 도시로 도시 경쟁력을 높이겠다는 복안이다.

이상일 시장은 끝으로 "대전환의 시대, 저출산·고령화, 물가 불안, 양극화 등 복합 위기가 행정에 새로운 부담을 주고 있다"며 "이 같은 문제를 잘 극복해 용인을 '르네상스적 선도 도시'로 만들겠다"고 재차 강조했다.

그는 시민과의 소통을 더욱 강화하고 국회·경기도의회·용인시의회와 적극 협력해 "시민과 함께하는 시정, 여야가 협치하는 시정"을 실천하겠다고 약속하며 민선9기 첫 행보로 환경관리원 현장 방문과 용인반도체클러스터·첨단시스템반도체 국가산단 현장 점검에 나섰다.

이 시장은 반도체 클러스터 적기 가동, 산업생태계 고도화, 인재양성 등을 담은 '반도체산업 육성 및 클러스터 조성 종합계획'을 민선9기 첫 번째 결재안으로 서명하며 반도체 중심 미래도시 용인 구현에 행정 역량을 총집중할 것을 천명했다.

seraro@newspim.com