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이상일 용인특례시장 '미래 용인르네상스 시즌2' 출범

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  • 이상일 용인시장, 1일 민선9기 출범 선언했다.
  • 반도체 클러스터 지원과 교통망 확충을 약속했다.
  • 교육·복지·청년창업 강화로 미래도시를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민선9기 출범과 함께 비전 발표…시민과 협력 강화

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 '시민과 함께 완성하는 미래 용인르네상스 시즌2'를 시정 구호로 내걸고 민선9기 용인특례시 출범을 공식 선언했다.

용인 최초 재선 시장으로서 반도체 산업·도시개발·교육·복지 등 전 분야에 걸친 청사진을 제시하며 용인을 '르네상스적 선도 도시'로 만들겠다는 포부를 밝혔다.

1일 이상일 용인특례시장이 용인포은아트홀에서 열린 취임식에서 취임사를 하고있다.[사진=용인시]

이상일 시장은 1일 용인포은아트홀에서 열린 취임식에서 111만 용인특례시민의 행복과 용인의 도약을 위한 민선9기 비전을 발표했다.

그는 "시민과 함께하는 시정, 여야가 협치하는 시정"을 강조하며 "용인을 150만 광역시로 성장시키는 여정에 반도체산업과 교통망, 교육·문화·예술·체육·복지 등 사회 각 분야 발전 전략을 종합적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

특히 세계 최대 규모 반도체 생태계가 조성 중인 용인의 반도체 특화단지 3곳을 '반도체지원특별법'상 '제1호 반도체 클러스터'로 지정하는 것이 대한민국 반도체산업의 '초격차' 유지와 경쟁력 확보를 위해 필수적이라고 강조했다.

용인첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 용인반도체클러스터 일반산업단지, 삼성전자 기흥캠퍼스 미래연구단지 등 주요 사업에 대한 국가 차원의 적극 지원을 촉구하며 반도체 클러스터의 적기 가동과 기반 인프라(전력·용수 등) 공급 계획을 차질 없이 실행해야 한다고 주문했다.

이 시장은 용인 최초 재선 시장으로 선택한 시민들에게 "시정 연속성을 살려 중단없는 발전의 길을 걷겠다"고 약속했다.

그는 민선8기 4년 동안 닦아온 대도약의 기반을 토대로 초대형 반도체 프로젝트를 계획대로 진행하고 그 성과를 지역경제 전반으로 확산시켜 체감 가능한 변화를 이끌겠다고 밝혔다.

"말이 아닌 행동으로 시장으로서의 책임윤리를 지키겠다"며 향후 4년 '용인르네상스 시즌2'의 여정이 쉽지 않더라도 장애물을 정면 돌파하겠다는 각오를 다졌다.

그는 민선8기부터 추진해온 동서남북 격자형 도로망·철도 연계망 구축 계획을 가속화하고 경부지하고속도로, 반도체고속도로, 용인-성남고속도로, 용인-충주고속도로, 제2영동연결고속도로 등 주요 고속도로 사업의 신속 추진을 예고했다.

국도45호선 확장과 신규 국도·국지도 사업을 병행하는 한편 경기남부광역철도 신설과 경강선 연장, 반도체선 등 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영시키기 위해 중앙정부를 지속 설득하겠다는 방침이다.

또 '2040 용인도시기본계획'을 신속 확정해 시가화예정용지를 확충하고 플랫폼시티, 언남공공지원민간임대주택지구, 이동공공주택지구 등 주요 사업을 원활히 추진해 적기 주택 공급을 실현하겠다고 밝혔다.

송탄상수원보호구역 해제로 인구 50만 명 규모로 성장할 것으로 예상되는 처인구의 잠재력을 극대화하기 위해 난개발을 막는 도시개발 정책과 관리 전략을 수립하고 도로 등 공공기여가 시민에게 실질적 혜택이 되도록 계획적 개발을 유도하겠다고 전했다. 

교육 분야에선 민선8기 공약인 용인반도체고등학교는 내년 봄 개교 후 2028년 마이스터고로 전환될 예정으로 차질 없는 개교 준비를 강조했다.

선거공약으로 내세운 AI예술융합고 설립을 추진하고 경기도교육청과 협의해 학생 교육환경 개선을 위한 학교 신설 등도 적극 검토하겠다고 밝혔다. 반도체·AI·예술 융합 인재를 길러 글로벌 경쟁력을 갖춘 교육도시로 도약시키겠다는 구상이다.

1일 용인포은아트홀에서 민선9기 이상일 용인특례시장 취임식이 열렸다.[사진=용인시]

이상일 시장은 '시민이 더 건강한 용인'을 목표로 인프라 투자 확대, 전 시민 대상 독감 무료 예방접종, 공공수영장 추가 건립, 용인반다비체육센터 조성, 어르신 파크골프장·게이트볼장 확충, 테니스장·배드민턴장·풋살장 등 생활체육시설 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

통합돌봄 시행에 맞춰 의료·요양 통합돌봄 시스템을 구축하고 관련 인력 양성 시스템 마련과 요양 부담 경감 정책도 병행해 고령사회 대응 체계를 선제적으로 구축하겠다는 계획이다.

세계 최대 규모 반도체 클러스터 조성에 맞춰 인공지능, 로봇, 바이오 헬스케어 등으로 산업구조를 고도화하고 인공지능 스타트업 등 청년창업을 체계적으로 지원해 '청년들이 꿈을 키우고 실현하는 용인'을 만들겠다고 밝혔다.

시가 보유한 여유 공간을 청년창업 공유사무실로 제공하고 필요 시 추가 공간 확보도 검토해 젊은 인재들이 모여드는 도시로 도시 경쟁력을 높이겠다는 복안이다.

이상일 시장은 끝으로 "대전환의 시대, 저출산·고령화, 물가 불안, 양극화 등 복합 위기가 행정에 새로운 부담을 주고 있다"며 "이 같은 문제를 잘 극복해 용인을 '르네상스적 선도 도시'로 만들겠다"고 재차 강조했다.

그는 시민과의 소통을 더욱 강화하고 국회·경기도의회·용인시의회와 적극 협력해 "시민과 함께하는 시정, 여야가 협치하는 시정"을 실천하겠다고 약속하며 민선9기 첫 행보로 환경관리원 현장 방문과 용인반도체클러스터·첨단시스템반도체 국가산단 현장 점검에 나섰다.

이 시장은 반도체 클러스터 적기 가동, 산업생태계 고도화, 인재양성 등을 담은 '반도체산업 육성 및 클러스터 조성 종합계획'을 민선9기 첫 번째 결재안으로 서명하며 반도체 중심 미래도시 용인 구현에 행정 역량을 총집중할 것을 천명했다.

seraro@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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