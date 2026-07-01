민선9기 영덕 조주홍號 출범..."지방경영 성공시대 열겠다"

'반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕' 비전...'예산·투자 1조 원 시대' 개척

신규 원전 '영덕 에너지믹스 위원회' 구성...사회적 합의·군민 혜택 극대화

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 경북 영덕군의 조주홍호(號)가 공식 출범했다.

1일 영덕군에 따르면 조주홍 군수는 이날 오전 영덕국민체육센터에서 취임식을 열고 '지방 경영 성공 시대'를 활짝 열었다.

1일 오전 경북 영덕국민체육센터에서 열린 민선9기 제52대 영덕군수 취임식에서 조주홍 군수가 취임사를 하고 있다.[사진=영덕군]2026.07.01 nulcheon@newspim.com

취임식에는 각 기관·단체장과 군민 1000여 명이 참석한 가운데 취임 선서, 취임사, 박형수 국회의원, 이철우 경북도지사, 주호영 전 국회의장의 축하 영상, 자매결연도시 송파구청장, 대구 동구청장, 해남군수의 축하 영상 순으로 진행됐다.

또 영덕의 미래 도약과 군민을 위해 다시 뛰는 다짐으로 '운동화 끈을 다시 묶는 퍼포먼스'로 민선 9기 군정의 힘찬 출발을 알렸다.

조 군수는 취임사를 통해 "군정 비전인 '반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕'을 선포하고 과거 중동 사막에서 모래바람과 싸우며 외화를 벌어 오신 선배 세대의 마음으로 중앙정부와 국회, 경북도, 기업, 어디든 찾아가 예산과 투자 1조 원 시대를 향해 묵묵히 나아가겠다"고 다짐했다.

조 군수는 또 지난달 17일 유치가 확정된 12조 원 규모의 1.4GW(기가와트)급 대형 원전 2기 신규 건설을 언급하고 "이는 산업과 일자리, 도로와 철도, 의료와 교육, 통합 돌봄과 복지 여건 등 지역의 기반이 획기적으로 발전할 수 있는 천재일우의 기회"라고 평했다.

1일 오전 경북 영덕국민체육센터에서 열린 민선9기 제52대 영덕군수 취임식에서 조주홍 군수와 군민들이 '지방 경영의 성공시대' 개막을 위한 퍼포먼스를 펼치고 있다.[사진=영덕군]2026.07.01 nulcheon@newspim.com

조 군수는 "'군민의 안전, 군민의 동의, 군민 모두의 이익'이 전제된 조건에서만 신규 원전의 의미가 있다"며 "원전에서 지원되는 지원금과 경제 효과는 특정 지역이나 사람만의 몫이 아니라 보편적 가치를 실현하고 군민의 삶을 근본적으로 향상하는 밑거름이 될 수 있도록 더 신중하고, 더 대담하고, 더 투명하게 추진될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 조 군수는 "신규 원전에만 머물지 않고 태양광, 풍력, 수소와 원전을 함께 아우르는 '환동해 에너지 특구 중심 도시'로 자리매김하기 위해 신속히 '영덕 에너지믹스위원회'를 구성해 전문가, 실무자, 주민 모두가 안전·환경·고용·일자리·기업 유치·지원금 사용까지 모든 과정을 민주적으로 논의해 사회적 합의를 극대화하고 원전 유치의 혜택이 군민 모두에게 골고루 돌아가도록 하겠다"고 말했다.

조 군수는 또 ▲스마트 바다 산업 육성 ▲논스톱 농업 지원 체제 구축 ▲2000만 해양·치유·명상·관광 시대 개척 등의 산업구조 개편을 단행해 지역의 생산성을 향상하고 ▲통합 돌봄과 응급·생활 의료 체제 강화 ▲일사천리 생활 민원 처리 체계 구축 등 군민을 위한 실질적이고 투명한 행정을 운영해 나갈 것을 약속했다.

조주홍 영덕군수는 "영덕을 사랑하는 마음, 영덕을 위해 뛰겠다는 마음만큼은 누구에게도 뒤지지 않는다"며 "군민께서 먹고사는 문제, 민생에 있어서는 확실한 변화를 체감하실 수 있도록 '지방 경영의 성공 시대'를 열겠다"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com