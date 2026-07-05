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日 상륙한 LGU+ 익시오 로밍콜…"해외서도 국내 수준 통화 품질 확보 목표"

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AI 핵심 요약

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  • LG유플러스가 1일 익시오 로밍콜을 일본에 출시했다.
  • 와이파이 환경에서는 로밍 가입 없이 무료 통화가 가능하다.
  • 하반기 동남아·중국·유럽으로 확대해 100개국을 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'경험의 연속성' 주목...국내 익시오 서비스 해외서도 이용 가능
일본 시작으로 하반기 해외 100개국 확대 목표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스의 통화 에이전트인 익시오(ixi-O) 로밍콜 서비스를 일본에서 시작했다. 기존에 국내에서 이용하던 것처럼 익시오 애플리케이션(앱)을 통해 일본에서도 통화가 가능해진 것이다.

특히 익시오가 모바일인터넷전화(mVoIP) 방식으로 데이터를 사용해 음성통화를 지원하는 방식인 만큼 일본에서도 Wi-Fi(와이파이) 환경에서는 무료 통화도 지원한다.

사진 왼쪽부터 김대호 LG유플러스 AI프로덕트트라이브 담당, 이호철 책임 [사진= 정승원 기자]

익시오 로밍콜 서비스 기획을 총괄한 김대호 LG유플러스 AI프로덕트트라이브 담당은 지난 1일 서울 용산사옥에서 진행된 인터뷰에서 "익시오 로밍콜은 '국내에서 통화하는 것처럼 해외에서도 통화할 수 있도록 해보자'라는 데서 출발했다"며 "'해외에서 고객들이 굳이 왜 와이파이 환경에서 메신저 서비스를 통해 통화해야 할까'라는 고민도 있었다"라고 설명했다.

익시오 로밍콜의 원리는 데이터를 이용해 음성이나 영상 통화를 할 수 있는 mVoIP 방식으로 카카오톡의 '보이스톡'과 같다. 하지만 LG유플러스는 메신저를 거치는 것이 아닌 곧바로 통화할 수 있다는 '경험의 연속성' 측면에서 차별점을 뒀다.

김 담당은 "익시오 로밍콜은 경험의 연속성 면에서 기존 메신저를 사용한 통화와 다르다"라며 "메신저는 해외에서 이용자가 메신저 앱을 통해 통화 서비스를 써야 하지만 익시오는 통화의 본질에 집중했다. 국내 번호 그대로 해외에서 통화할 수 있는 경험의 연속성이 차별점"이라고 말했다. 

여기에 익시오가 통신사에서 운영하는 서비스인 점을 고려할 때 통화 품질 면에서도 익시오 로밍콜이 기존 서비스 대비 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 판단했다는 것이다.

익시오 로밍콜은 해외에서 쉽게 로밍 서비스를 이용할 수 있도록 하자는 데서 출발했다. 이는 LG유플러스의 서비스를 쉽고 단순하게 개편하는 비전인 심플리 2.0와도 닿아있다.

김 담당은 "해외에서 로밍 서비스를 사용하는 데 있어 부담되는 부분이 어느 정도의 비용이 발생할지 예상하기 쉽지 않다는 것"이라며 "로밍 요금제도 복잡한데 고객들이 이런 고민들을 하지 않고 해외에서 아무 고민 없이 로밍 서비스를 이용할 수 있도록 하자는 데서 시작됐다"고 전했다.

이처럼 익시오 로밍콜은 국내에서 익시오 서비스를 이용하는 것처럼 해외에서 익시오를 이용해 국내 번호로 전화를 받을 수 있는 서비스다. 특히 와이파이가 연결되는 환경에서는 로밍 가입 없이도 무료 통화가 가능하다.

익시오 로밍콜은 일본을 시작으로 하반기에는 동남아, 중국, 유럽 등으로 서비스를 확대해 약 100개국으로 적용을 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 100개국 수준인 것은 5세대(5G) 통신을 지원하는 국가의 수가 100개국 정도이기 때문이다.

김 담당은 "일본은 한국사람들이 가장 많이 방문하는 관광지 중 한 곳이며 서비스에 대한 검증 환경이 잘 갖춰져 있다"라며 "때문에 통화, 로밍 서비스의 기준을 잘 잡을 수 있을 것으로 판단했다"고 부연했다.

그는 "일본에서 오픈하고 그 다음에 중국에서 오픈하는 개념이 아니라 100여개국에서 권역별로 단계적으로 오픈할 수 있다"라며 "내부적으로 익시오 로밍콜 확대에 대한 계획들을 준비하고 있다"고 말했다.

익시오 로밍콜의 통화 품질도 지속적으로 고도화한다. 김 담당은 "mVoIP 기반의 익시오를 일반 로밍 서비스의 통화 품질까지 끌어올리는 것이 목표"라며 "주요 나라들을 대상으로 체감 통화 품질을 높여갈 것"이라고 강조했다. 현재 일본에서의 익시오 로밍 통화 품질은 한국의 90% 수준으로 알려졌다.

국내에서 통화 에이전트로 사용되던 익시오의 기능들 대부분은 익시오 로밍콜에서도 사용이 가능하다. 국내에서 익시오는 통화 요약, 통화 녹음, 통화 스크립트 작성 등의 기능을 지원한다.

김 담당은 "국내에서 익시오를 통해 사용할 수 있는 서비스를 익시오 로밍콜을 통해서도 똑같이 제공하는 것이 목표"라며 "다만 현지의 사정에 따라 개인정보보호법과 관련해 통화 요약이 지원되지 않는 경우도 있다"라고 전했다.

김 담당은 "번역 기능 등을 익시오 로밍콜에 적용하는 방안은 고민하고 있다. 실시간 통역은 로밍 서비스 이전에 익시오에도 필요한 기능"이라며 "적용된다고 하더라도 우선은 익시오 로밍콜에서 이뤄질 것"이라고 덧붙였다.

origin@newspim.com

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