경북도의회 2일부터 15일간 일정 임시회 돌입...의장단·상임위 구성

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회가 2일 제364회 임시회를 열어 제13대 도의회 출범을 알렸다.
- 이번 임시회에서 의장단과 7개 상임위원회 및 예산결산·윤리특별위원회를 구성했다.
- 8일 도지사·교육감 업무보고에 이어 9~16일 상임위별 업무보고와 안건 심사를 진행했다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회가 오는 2일 본회의장에서 개회식을 시작으로 15일간 일정의 제364회 임시회 일정에 들어가면서 제13대 경북도의회의 새 출범을 알린다.
1일 경북도의회에 따르면 2~16일 진행되는 이번 임시회는 지난 '6·3 지방선거'를 통해 새로 구성된 제13대 경북도의회의 첫 회기로 도민의 뜻을 대변할 64명의 도의원들이 본격적인 의정 활동에 나서게 된다.
경북도의회는 이번 임시회를 통해 제13대 전반기를 이끌어 갈 의장과 부의장 2명을 선출한다. 또한 7개 상임위원회 위원을 선임하고 상임위원장을 선출할 예정이다. 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회를 구성해 의회 운영의 기반도 마련한다.
제1차 본회의는 개회 첫날인 2일 오후 2시에 개의해 의장·부의장 선거, 회기 결정 등의 안건을 처리한 후 개원식을 개최한다. 개원식에서는 의원 선서를 통해 주민의 권익 신장과 복리 증진, 지역 사회 발전을 위해 성실히 직무를 수행할 것을 도민 앞에 다짐한다.
이어 7일 속개되는 제2차 본회의에서는 7개 상임위원회 위원을 선임하고 상임위원장을 뽑으며 상임위원회별 부위원장도 선임할 계획이다.
또 이튿날인 8일 제3차 본회의를 속개하고 이철우 경북도지사와 임종식 경북도교육감으로부터 도정과 교육 행정 주요 업무를 보고받는다. 이어 9일부터 15일까지는 각 상임위원회별로 소관 부서의 업무 보고와 안건 심사를 실시하는 등 본격적인 의정 활동에 돌입한다.
회기 마지막 날인 16일 오전 11시 제4차 본회의를 열고 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회를 구성하며 각 특별위원회 위원장·부위원장 선임 결과를 보고받은 후 회기를 마무리할 예정이다.
nulcheon@newspim.com