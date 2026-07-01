청주시의회, 전반기 의장 임은성·부의장 정태훈 선출

AI 핵심 요약beta
- 청주시의회는 1일 임은성 의원을 의장으로, 정태훈 의원을 부의장으로 선출했다
- 임은성 의장은 의원 중심·공부하고 일하는 의회, 실용적·합리적 운영을 강조했다
- 정태훈 부의장은 소통·화합과 민생 최우선, 신뢰받는 의회 구현을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시의회는 1일 제103회 임시회 제1차 본회의를 열어 제4대 전반기 의장에 임은성(더불어민주당) 의원을, 부의장에 정태훈(국민의힘) 의원을 각각 선출했다고 밝혔다.
이날 진행된 의장 선거에서 임 의원이 전반기 의장으로 선출됐고 부의장 선거에서는 정 의원이 부의장에 이름을 올렸다.
임은성 신임 의장은 당선 인사에서 "의장은 권한의 자리가 아니라 다름을 하나의 의정으로 모으는 자리"라며 "의장 중심이 아닌 의원 중심의 의회를 만들고 시민의 뜻이 기준이 되는 '공부하는 의회, 일하는 의회'를 만들어가겠다"고 말했다.
이어 "기본과 원칙을 지키면서도 실용적이고 합리적인 판단으로 청주시의회를 이끌겠다"고 했다.
정태훈 신임 부의장은 "의원 간 소통과 화합의 가교 역할을 다해 원활하고 안정적인 의회 운영에 힘쓰겠다"며 "시민의 민생을 최우선으로 살피고 시민에게 신뢰받는 청주시의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
임 의장은 남이면·현도면·산남동·분평동을 지역구로 두고 있다.
제3대 청주시의회 후반기 더불어민주당 원내대표와 전반기 복지교육위원장 등을 지냈다.
더불어민주당 여성위원회 부위원장, 청주시의회 대변인, 충북도당 부위원장 등을 역임했다.
정 부의장은 우암동·내덕1·2동을 지역구로 두고 있으며 제1대부터 3대까지 청주시의회 의원을 지냈다.
제3대 전반기 재정경제위원장 등을 맡은 바 있다.
baek3413@newspim.com