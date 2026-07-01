윤건영 충북교육감 취임…"AI·기후위기 시대, 교육 본질로 미래 준비"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 1일 취임식을 열고 향후 4년 교육비전과 정책을 제시했다
- AI대전환·기후위기 속 교육 본질 강조하며 학생 중심·교사 전문성·현장 목소리 반영을 약속했다
- 삶의 나침반 철학과 5대 가치 제시하고 교사 존중 문화·지원체계 확대해 교육 전념환경을 만들겠다고 했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 1일 취임했다.
충북도교육청은 이날 교육가족과 내빈 500여 명이 참석한 가운데 교육연구정보원 시청각실에서 제19대 교육감 취임식을 열고 향후 4년간 충북교육의 비전과 정책 방향을 제시했다고 밝혔다.
윤 교육감은 취임사에서 인공지능(AI) 대전환과 기후위기, 사회적 불평등 심화 등 급변하는 환경을 언급하며 "이럴 때일수록 교육은 본질에 충실해야 한다"고 강조했다.
이어 "학생을 중심에 두고 교사의 전문성을 바탕으로 현장의 목소리를 반영해 아이들의 바른 성장을 계획적으로 이끌어야 한다"고 밝혔다.
그는 운동·독서·예술을 통한 전인적 성장과 공동체 속에서 더불어 살아가는 역량, 위기 속 자기 회복력을 키우는 교육을 제시하며 충북교육의 방향성을 구체화했다.
또 '원수장류(源水長流)'를 인용해 학창 시절의 탄탄한 배움이 평생을 지탱하는 기반이 되는 교육을 만들겠다는 의지를 밝혔다.
윤 교육감은 충북교육의 새로운 철학으로 '삶의 나침반(Practical Compass)'을 제시했다.
이는 OECD 학습·교수 나침반을 토대로 '인간다움을 구현하여 웰빙으로'를 목표로 학생들이 주체적으로 삶의 방향을 찾도록 돕는 교육 모델이다.
이를 실현하기 위한 5대 핵심 가치로는 ▲기초학력과 인성을 기반으로 삶을 주도하는 역량을 키우는 '실용' ▲단 한 명의 학생도 소외되지 않는 '포용' ▲학생·교사·학부모가 신뢰하는 '안심' ▲학교와 지역이 함께 성장하는 '상생' ▲현장 중심의 '책임'을 제시했다.
교원 지원도 강화한다.
윤 교육감은 "교사 존중 문화를 확산하고 교육활동 보호, 교원119, 마음클리닉 등 지원체계를 확대해 교사가 교육에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com