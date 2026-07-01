최대호 안양시장 취임..."안양의 미래 100년 완성 위해 시민과 함께 할 것"

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"미래 위한 씨앗을 뿌려왔다면 이젠 결실로 맺어 시민의 삶 더 풍요롭게 하겠다"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 1일 오전 10시 안양시청 강당에서 약 1000명의 시민과 공직자가 참석한 가운데 민선 9기 제11대 안양시장 취임식을 개최하고 시정의 새로운 출발을 알렸다.

최대호 안양시장이 1일 오전 10시 시청 강당에서 열린 취임식에서 선서를 하고있다. [사진=안양시]

이날 시에 따르면 이번 취임식은 의전을 간소화하고 시민의 참여를 중시한 '시민 화합의 장'으로 진행됐다.

국민의례로 시작된 행사에는 취임선서, 취임사, 영상 상영, 축하공연, 출범 세리머니 등이 포함됐다. 특히 안양의 미래를 대표하는 시청 어린이집 원아들이 꽃다발 전달에 참여해 의미를 더했다.

미래지향적인 비전을 반영한 이색적인 축하공연도 관객의 이목을 끌었다. 안양의 로봇 전문기업 화인로보틱스의 로봇 '루미'가 무대에 올라 '피지컬 인공지능(AI) 선도도시 안양'의 비전을 선보였으며 연성대학교의 케이팝 학생들과 안양시립합창단의 축가는 새로운 출발을 축하했다.

최대호 안양시장이 1일 오전 10시 시청 강당에서 열린 취임식에서 취임사를 낭독하고 있다. [사진=안양시]

취임식 후에는 환경공무관 및 청사관리원 등 행정 지원 직원 30명과 시청 구내식당에서 오찬을 함께한 최대호 시장이 직원들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 현장의 애로사항을 청취하면서 시민에게 신뢰받는 행정을 위해 힘을 모아줄 것을 당부했다.

최 시장은 취임사에서 "이제까지 GTX-C 노선 인덕원역 확정, 광역 철도망 구축 등 미래를 위한 씨앗을 뿌려왔다면 이제는 이를 결실로 맺어 시민의 삶을 더 풍요롭게 하겠다"고 강조했다.

그는 민선 9기 안양의 도약을 위해 설정한 8대 주요 정책으로 ▲초연결 콤팩트도시 ▲피지컬 인공지능(AI) 선도도시 ▲균형발전 모범도시 ▲녹색정원도시 ▲기업하기 좋은 도시 ▲민생경제 중심도시 ▲모두가 행복한 포용도시 ▲명품문화도시를 제시했다.

안양시는 1일 오전 시청 강당에서 민선 9기 최대호 안양시장 취임식을 개최했다. [사진=안양시]

특히 최 시장은 8개 철도노선과 18개 역세권 개발을 통해 주거·일자리·문화·상업이 유기적으로 연결되는 초연결 콤팩트도시를 실현할 것이며 서울대와의 협력을 통해 피지컬 인공지능 산업을 성장 동력으로 발굴하겠다는 계획을 밝혔다.

또한 안양1번가 용적률 규제 완화 및 전통시장과 골목상권에 문화·야간경제를 접목한 마케팅 지원을 통해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다는 의지를 전했다.

마지막으로 그는 "시민을 시정의 중심에 두고 더 혁신적으로 도전하며 시민의 불편에는 더 신속하게 어려움에는 더 따뜻하게 대응하는 행정을 실천해 달라"고 공직자들에게 당부했다.

1일 오전 시청강당에서 열린 민선 9기 최대호 안양시장 취임식에서 화인로보틱스의 로봇 루미가 무대에 올라 춤을 추고 있다. [사진=안양시]

최 시장은 "오늘의 약속이 내일의 변화로 이어져 안양의 미래를 함께 만들어가겠다"고 포부를 밝혔다.

1141world@newspim.com