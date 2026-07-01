재선 정영철 영동군수 취임… "군민 삶의 변화로 성과 완성"

AI 핵심 요약beta
- 정영철 영동군수가 1일 취임식을 열고 재선 임기를 시작했다.
- 그는 군민 신뢰에 보답할 소통·공정 군정을 약속했다.
- 민선 9기 과제로 기본소득·APC·국악원 유치를 제시했다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 =제40대 정영철 영동군수가 1일 취임식을 갖고 재선 임기를 시작했다.
1일 영동군에 따르면 정 군수는 이날 군청 대회의실에서 공무원과 기관·단체장, 지역 인사 등 200여 명이 참석한 가운데 취임식을 열고 "군민의 신뢰를 군정 성과로 보답하겠다"며 향후 군정 운영 방향을 제시했다.
그는 취임사에서 "민선 8기에 이어 다시 군정을 맡겨주신 것은 중단 없는 영동 발전을 바라는 군민의 뜻이자 무거운 책임"이라며 "민선 8기의 성과를 군민 삶의 변화로 완성하는 것이 민선 9기의 핵심 과제"라고 말했다.
이어 "현장에서 답을 찾고 약속은 반드시 성과로 보여드리겠다"며 "지지 여부와 관계없이 모든 군민을 위한 군수로서 소통과 공정, 투명한 군정을 펼치겠다"고 했다.
정 군수는 민선 9기 주요 과제로 영동형 농어촌기본소득 추진, 군립목욕탕 건립, 과수거점 산지유통센터(APC) 조성, 소상공인 발전기금 200억 원 조성, 농업예산 2000억 원 달성, 국립국악원 영동분원 유치 등을 제시했다.
그는 "군수는 권한이 아닌 책임의 자리"라며 "군민만 바라보며 더 활기차고 살기 좋은 영동을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
정 군수는 취임식 이후 표지석 제막식, 영동군의회 개원식에 잇달아 참석하며 공식 일정을 소화했다.
baek3413@newspim.com