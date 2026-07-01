3선 조병옥 음성군수 조촐한 취임식..."15만 자족도시 완성"

AI 핵심 요약beta
- 조병옥 음성군수가 1일 조촐한 취임식을 열고 민선 9기 군정을 시작했다.
- 조 군수는 소통과 현장을 강조하며 충혼탑 참배·배식 봉사로 민생 목소리를 들었다.
- 조 군수는 양적 성과를 넘어 질적 성장과 실질 성과로 15만 자족도시를 완성하겠다고 밝혔다.
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 조병옥 음성군수가 외부 인사 초청을 생략한 '조촐한 취임식'으로 민선 9기 군정의 막을 올렸다. 어려운 경제 여건 속에서 형식보다 실질을 택한 행보다.
1일 음성군에 따르면 조 군수는 이날 취임식을 갖고 '상상대로 음성시 건설'을 기치로 향후 4년의 군정을 시작했다. 음성군 최초의 3선 군수인 그는 취임식을 군청 직원과 표창 수여자만 참석한 가운데 간소하게 치르며 '절제된 출발'을 선택했다.
취임 첫날 일정은 '소통'과 '현장'에 맞춰졌다. 충혼탑 참배로 공식 일정을 시작한 뒤 군청 커피 부스에서 직원들을 격려했고 충북도지사 취임식과 음성군의회 개원식에 참석해 협치 의지를 다졌다. 이어 한빛복지관을 찾아 배식 봉사와 자원봉사자 간담회를 진행하며 민생 현장의 목소리를 직접 들었다.
조 군수는 취임사를 통해 지난 8년의 성과를 발판으로 한 도약을 강조했다. 그는 12만 인구 달성, 역대 최대 투자유치, 청렴도 1등급, 다산목민대상 대통령상 수상 등을 언급하며 "이제는 질적 성장으로 나아갈 때"라고 밝혔다.
조 군수는 "초심으로 돌아가 군민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "보여 주기식 행정이 아닌 실질 성과로 15만 자족도시 음성을 완성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com